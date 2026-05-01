Россия выделяет 1,71 млрд рублей на восстановление лесов и оснащение лесопожарной техникой в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Планируется восстановление около 1060 гектаров лесов к 2026 году.

Москва, 1 мая – АиФ-Москва. Правительство Российской Федерации выделяет значительные финансовые ресурсы на комплексное восстановление лесных массивов и обеспечение современной лесопожарной и лесохозяйственной техникой новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Общий объем финансирования, направленный на эти цели, составляет 1,71 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, подчеркнув важность этих мероприятий для экологической стабильности и устойчивого развития регионов. Восстановление лесов является ключевым элементом в процессе интеграции новых территорий и создания благоприятных условий для жизни населения. Программа предусматривает не только посадку новых деревьев, но и оснащение региональных служб современным оборудованием для предотвращения и тушения лесных пожаров, а также для проведения эффективного лесохозяйственного управления.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности проведения работ, что гарантирует защиту как персонала, так и окружающей среды. Министр Козлов отметил, что все мероприятия проводятся исключительно на территориях, полностью освобожденных от опасности и проверенных на наличие взрывоопасных предметов. Это позволяет обеспечить безопасные условия для работы лесовосстановительных бригад и гарантирует долгосрочный успех программы.

В прошлом году в новых регионах был достигнут значительный прогресс в восстановлении лесов – было высажено около 560 гектаров лесных насаждений, при этом большая часть работ пришлась на территорию Луганской народной республики. Однако, правительство ставит перед собой более амбициозные цели. В текущем году и в последующие годы планируется существенное увеличение объемов лесовосстановительных работ. По предварительным оценкам, к 2026 году общая площадь восстановленных лесов может достигнуть примерно 1060 гектаров.

Это увеличение объемов работ станет возможным благодаря увеличению финансирования, внедрению новых технологий и повышению квалификации специалистов. Кроме того, важную роль играет активное участие местных жителей и организаций в реализации программы. Для повышения эффективности работы в регионах уже поставлено 35 единиц специализированной техники, включая лесопосадочные машины, пожарные автомобили и оборудование для мониторинга состояния лесов. В следующем году запланирована закупка еще 48 единиц техники, что позволит значительно расширить возможности региональных служб по охране и восстановлению лесов.

Особое внимание уделяется выбору техники, которая соответствует современным требованиям по экологической безопасности и эффективности. Правительство стремится к тому, чтобы используемое оборудование не только выполняло свои функции, но и минимизировало негативное воздействие на окружающую среду. Донецкая народная республика стала пионером в применении механизма компенсационного лесовосстановления среди новых регионов. Этот механизм предполагает, что компании, осуществляющие вырубку лесов, обязаны восстанавливать вырубленные площади.

При этом, компании имеют возможность выполнять посадки не только в своем регионе, но и на других территориях, где существует потребность в восстановлении лесов. Благодаря внедрению этой системы в ДНР уже восстановлено около 700 гектаров лесных насаждений. Это свидетельствует об эффективности механизма компенсационного лесовосстановления и его потенциале для дальнейшего использования в других регионах.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации ранее объявило о масштабных планах по экологическому восстановлению Донбасса, которые включают в себя не только восстановление лесов, но и очистку водоемов, рекультивацию земель и улучшение экологической обстановки в целом. Реализация этих планов позволит создать благоприятные условия для жизни населения и развития экономики региона. Правительство Российской Федерации рассматривает экологическое восстановление Донбасса как приоритетную задачу и готово оказывать всестороннюю поддержку в ее решении.

Успешная реализация программы по восстановлению лесов и улучшению экологической обстановки в новых регионах станет важным шагом на пути к их интеграции в российское экономическое и социальное пространство





