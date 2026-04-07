На М-4 и М-11 повышают скорость: новые ограничения с 13 апреля

С 13 апреля на участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» вводится повышенный скоростной режим. Водители смогут двигаться быстрее благодаря благоприятным погодным условиям. Подробности и участки, где действуют новые ограничения.

С 13 апреля на некоторых участках федеральных трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» вводится повышенный скоростной режим для легковых автомобилей и грузовиков с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн. Об этом сообщила государственная компания « Автодор » в своем канале в MAX 7 апреля. Данная мера, направленная на оптимизацию дорожного движения и обеспечение комфорта водителей, обусловлена благоприятными погодными условиями, которые позволяют снять ограничения, введенные в зимний период.

Изменения коснутся следующих участков: на трассе М-4 «Дон» максимальная разрешенная скорость увеличится до 110 км/ч на отрезке с 297-го по 322-й километр. На трассе М-11 «Нева» водители смогут двигаться со скоростью до 130 км/ч на участке от 59-го километра в Московской области до Санкт-Петербурга. Аналогичная скорость, до 130 км/ч, будет доступна и на участке М-4 «Дон» с 517-го по 544-й километр, проходящем в обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка. Компания «Автодор» подчеркивает, что повышение скоростного режима является ежегодной практикой, применяемой в весенне-летний период при условии обеспечения необходимых мер безопасности дорожного движения. Данное решение призвано сделать поездки более быстрыми и удобными для автомобилистов, учитывая возросший трафик в теплое время года.\Повышение скоростного режима является частью общей стратегии по улучшению дорожной инфраструктуры и повышению качества жизни населения. Важно отметить, что помимо увеличения скорости, «Автодор» уделяет значительное внимание вопросам безопасности. Это включает в себя постоянный мониторинг состояния дорожного полотна, установку современных систем контроля дорожного движения и регулярное обслуживание трасс. Компания также напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и других правил дорожного движения, а также о важности соблюдения дистанции и внимательности за рулем. Введение повышенных скоростных ограничений требует от водителей повышенной бдительности и ответственности. Необходимо помнить, что скорость – это всегда риск, и превышение допустимого лимита может привести к серьезным последствиям. Перед поездкой рекомендуется проверить техническое состояние автомобиля, убедиться в исправности тормозной системы, освещения и шин. Особое внимание следует уделять погодным условиям, адаптируя скорость движения к реальной обстановке на дороге. При возникновении любых проблем или сомнений рекомендуется снизить скорость или полностью остановить автомобиль в безопасном месте. Безопасность на дороге – это приоритет, и каждый водитель несет ответственность за свою жизнь и жизни других участников дорожного движения.\В контексте развития дорожной инфраструктуры, стоит упомянуть о планах правительства Российской Федерации по строительству и реконструкции дорог в период с 2026 по 2031 год. Ранее, 31 марта, было объявлено об утверждении обновленного перечня мероприятий дорожной деятельности, предусматривающего строительство и реконструкцию более 2 тысяч километров федеральных и региональных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Этот проект направлен на улучшение транспортной доступности, снижение заторов и повышение комфорта передвижения для граждан. В рамках этого проекта планируется не только расширение дорожной сети, но и внедрение современных технологий, таких как интеллектуальные транспортные системы (ИТС), которые помогут оптимизировать дорожное движение и повысить безопасность. Внедрение ИТС включает в себя установку камер видеонаблюдения, датчиков контроля скорости и метеостанций, что позволит оперативно реагировать на изменения дорожной обстановки и принимать меры для предотвращения аварийных ситуаций. Таким образом, повышение скоростного режима на участках М-4 «Дон» и М-11 «Нева» является лишь одним из шагов в рамках масштабной программы по улучшению дорожной инфраструктуры, направленной на повышение качества жизни граждан и создание комфортных условий для передвижения по стране. Все важные новости доступны на канале «Известия» в мессенджере МАХ





