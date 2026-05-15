На ВДНХ открылась новая комната матери и ребенка предусмотрительно адаптированная под требования посетителей с детьми

На ВДНХ открылась новая комната матери и ребенка предусмотрительно адаптированная под требования посетителей с детьми
Москва, 15 мая - АиФ-Москва. На ВДНХ открылась новая комната матери и ребенка у арки южного входа, сообщила Мария Климова, заместитель директора департамента стратегического развития и гостеприимства выставочного комплекса.

По ее словам, пространство адаптировано под потребности посетителей с детьми: оно зонировано и включает пеленальную зону, кухню и уборную. Дети постарше могут провести время в игровой зоне — поиграть с игрушками или познакомиться с комиксами серии «Надя и ВДНХ». В настоящее время на территории ВДНХ функционирует 30 комнат матери и ребёнка, размещённых в ресторанах и павильонах. Среди них есть как флагманские пространства, так и более камерные помещения.

«В зависимости от потребности мама может остановиться в любой части нашей большой территории и найти для себя укромный уголок, где она может побыть наедине с малышом», – отметила Климова

