На Ближнем Востоке наступило временное затишье: США и Иран пытаются договориться о мире

В Ливан е вступил в силу десятидневный режим прекращения огня между Израилем и группировкой « Хезболла ». Это хрупкое перемирие стало частью более широких усилий по достижению соглашения о прекращении боевых действий между США и Иран ом. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором завершении войны с Тегераном.

Associated Press сообщает, что утром 17 апреля в Ливане началось десятидневное перемирие, которое может устранить одно из главных препятствий на пути к соглашению между Ираном, США и Израилем о прекращении многонедельной разрушительной войны. Однако остается неясным, прекратит ли Израиль полностью удары по «Хезболле», и признает ли сама группировка соглашение, в переговорах по которому она не принимала участия, и которое, по сообщениям, предусматривает оккупацию израильскими войсками части южного Ливана.

Прекращение войны Израиля с «Хезболлой» было ключевым требованием иранских переговорщиков, которые ранее обвиняли Израиль в нарушении действующего соглашения о прекращении огня ударами по Ливану. Израиль, в свою очередь, заявил, что это соглашение не распространяется на Ливан. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что согласился на прекращение огня «для продвижения» мирных усилий с Ливаном, но при этом подчеркнул, что израильские войска не будут выведены.

The Washington Post отмечает, что после полуночи в Ливане предварительное десятидневное перемирие было встречено ликующей стрельбой, поскольку достигнутое при посредничестве США соглашение, обещавшее прекратить израильские удары по стране, вступило в силу. О прекращении огня было объявлено 16 апреля президентом Дональдом Трампом и подтверждено Биньямином Нетаньяху. Важно подчеркнуть, что соглашение заключено без участия «Хезболлы», против которой Израиль вел борьбу, и которая давала неоднозначные заявления относительно своего признания.

В преддверии начала перемирия произошла серия ударов: израильские военные заявили, что после объявления Трампом о приостановке огня со стороны Ливана было нанесено не менее 40 ударов, а ливанские государственные СМИ сообщили о «массированных авиаударах» в нескольких регионах. Госдепартамент США охарактеризовал прекращение огня как «жест доброй воли» со стороны Израиля, который сохранит за собой «право принимать все необходимые меры в целях самообороны». Ожидается, что ливанское правительство предпримет шаги для предотвращения ударов по Израилю со стороны «Хезболлы» и других группировок.

Reuters передает заявления Трампа о том, что война с Ираном должна скоро закончиться. Трамп выразил уверенность в скором достижении соглашения о прекращении войны с Ираном и призвал поддерживаемую Тегераном группировку «Хезболла» воздержаться от огня в связи с вступлением в силу десятидневного перемирия между Ливаном и Израилем. Он сообщил, что следующая встреча между США и Ираном может состояться в выходные 18 и 19 апреля, и продление двухнедельного перемирия возможно, но может и не потребоваться, поскольку Тегеран, по его словам, стремится заключить сделку.

Трамп заявил, что поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Мишелем Ауном, и планирует пригласить их в Белый дом для «содержательных переговоров», которые могут состояться в течение следующих одной-двух недель. Иран настаивает на том, что любое мирное соглашение должно также охватывать боевые действия в Ливане. В одном из своих предыдущих сообщений Трамп призывал «Хезболлу» соблюдать режим прекращения огня.

Однако, как отмечает автор материала, вывода как такового пока нет: перемирие Израиля и Ливана может быстро сорваться, так как «Хезболла» не намерена идти на разоружение до тех пор, пока израильские войска продолжают оккупацию территории республики. Bloomberg, ссылаясь на официальных лиц из стран Персидского залива, сообщает, что некоторые лидеры арабских и европейских стран считают, что для достижения мирного соглашения между США и Ираном потребуется около шести месяцев, и что воюющим сторонам следует продлить режим прекращения огня на этот период.

Лидеры настаивают на немедленном открытии жизненно важного Ормузского пролива для восстановления энергетических потоков и в частном порядке предупреждают, что в случае отсутствия такой возможности к следующему месяцу может возникнуть глобальный продовольственный кризис. Вашингтон и Тегеран рассматривают возможность продления перемирия на две недели, срок действия которого истекает 22 апреля. Это позволило бы им выделить больше времени для переговоров о мирном соглашении. Однако нет никакой гарантии, что обе стороны смогут договориться о продлении режима прекращения огня, не говоря уже о достижении формального мирного соглашения.

