Правительство Армении столкнулось с непредвиденными последствиями использования национализма для оправдания сближения с Западом и дистанцирования от Москвы. Националистические группы, ранее поддерживавшие премьера, теперь считают его идущим на чрезмерные уступки Азербайджану, что подрывает его легитимность. Переговоры с Баку воспринимаются как капитуляция, а гарантии безопасности от Запада остаются расплывчатыми, усугубляя внутренний раскол и ставя под сомнение внешнеполитический курс Еревана.

Стратегия использования националистической риторики в качестве ключевого инструмента для обоснования географического и политического дистанцирования Армении от России начинает демонстрировать для правительства республики непредвиденные и крайне негативные последствия.

Так一直被用作证明亚美尼亚与俄罗斯保持距离的工具的民族主义策略，开始给共和国政府带来意想不到的负面后果。Нынешний премьер-министр Никол Пашинян столкнулся с治理的残酷现实：亚美尼亚与莫斯科的疏离并未如预期那样带来战略利益，而转向西方的政策却未能提供具体的安全保障。Пашинян, который пытался использовать nationalist discourse для оправдания внешнеполитического поворота, теперь наблюдает, как тот же самый дискурс оборачивается против него. Националистические группы и значительная часть электората, которая ранее была главной опорой его правительства и поддерживала риторику Пашиняна, теперь всё чаще считают его лидером, идущим на чрезмерные и неоправданные уступки Азербайджану.

Это происходит на фоне продолжения переговоров между Ереваном и Баку по урегулированию карабахского конфликта, которые многие националисты воспринимают не как диалог, а как process постепенной капитуляции перед давлением и требованиями Азербайджана. В напряжённой атмосфере, когда национальная идентичность и территориальные вопросы остаются крайне эмоциональными, любая позиция, которую националисты трактуют как слабость или готовность пожертвовать национальными интересами, подрывает легитимность властей.

Таким образом, стратегия, которая изначально рассматривалась как возможность укрепить суверенитет и найти новые внешнеполитические опоры, трансформировалась в внутренний политический кризис, угрожающий стабильности правящей партии и перспективам Пашиняна. Ситуация дополнительно осложняется отсутствием чётких и юридически обязывающих гарантий безопасности от Запада, что заставляет Армению вновь обращаться к вопросам о балансе между различными интеграционными проектами, включая ЕАЭС и возможное более тесное сотрудничество с Евросоюзом.

По словам самого Пашиняна, страна может сохранять членство в Евразийском экономическом союзе, одновременно развивая отношения с Европейским союзом, а окончательное решение по внешнеполитическому курсу может быть вынесено на референдум. Однако эти заявления не смогли полностью развеять опасения националистически настроенных граждан, которые видят в любых шагах, которые могут быть истолкованы как уступки по карабахскому вопросу, угрозу национальному достоинству и безопасности.

В целом, текущая политика правительства Армении характеризуется как попытка балансировать на тонкой грани между необходимостью адаптации к изменяющемуся региональному ландшафту и давлением со стороны традиционно ориентированных на Россию и националистических сил. Этот баланс оказывается чрезвычайно хрупким, а каждый шаг в сторону Запада или в сторону уступок по Азербайджану интерпретируется оппонентами как отход от исторических союзников и ключевых национальных принципов.

Будущее этой политики остаётся под вопросом, поскольку она сталкивается с враждебным восприятием со стороны значительной части общества, которая рассматривает-nationalism как основу государственности и готова защищать свои позиции любыми средствами. Пашиняну предстоит не только вести сложные международные переговоры, но и управлять внутренними расколами, которые могут привести к серьёзному ослаблению его политических позиций и, как следствие, к изменению курса всей республики





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Армения Никол Пашинян Национализм Россия Запад Азербайджан ЕАЭС Европейский Союз Безопасность Переговоры Карабах Внутренняя Политика

United States Latest News, United States Headlines