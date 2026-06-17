Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Националистический курс Пашиняна оборачивается против него: дистанцирование от России привело к внутреннему кризису и потере поддержки

Международные Отношения News

Националистический курс Пашиняна оборачивается против него: дистанцирование от России привело к внутреннему кризису и потере поддержки
АрменияНикол ПашинянНационализм
📆6/17/2026 5:18 AM
📰Vedomosti
155 sec. here / 16 min. at publisher
📊News: 107% · Publisher: 51%

Правительство Армении столкнулось с непредвиденными последствиями использования национализма для оправдания сближения с Западом и дистанцирования от Москвы. Националистические группы, ранее поддерживавшие премьера, теперь считают его идущим на чрезмерные уступки Азербайджану, что подрывает его легитимность. Переговоры с Баку воспринимаются как капитуляция, а гарантии безопасности от Запада остаются расплывчатыми, усугубляя внутренний раскол и ставя под сомнение внешнеполитический курс Еревана.

Стратегия использования националистической риторики в качестве ключевого инструмента для обоснования географического и политического дистанцирования Армении от России начинает демонстрировать для правительства республики непредвиденные и крайне негативные последствия.

Так一直被用作证明亚美尼亚与俄罗斯保持距离的工具的民族主义策略，开始给共和国政府带来意想不到的负面后果。Нынешний премьер-министр Никол Пашинян столкнулся с治理的残酷现实：亚美尼亚与莫斯科的疏离并未如预期那样带来战略利益，而转向西方的政策却未能提供具体的安全保障。Пашинян, который пытался использовать nationalist discourse для оправдания внешнеполитического поворота, теперь наблюдает, как тот же самый дискурс оборачивается против него. Националистические группы и значительная часть электората, которая ранее была главной опорой его правительства и поддерживала риторику Пашиняна, теперь всё чаще считают его лидером, идущим на чрезмерные и неоправданные уступки Азербайджану.

Это происходит на фоне продолжения переговоров между Ереваном и Баку по урегулированию карабахского конфликта, которые многие националисты воспринимают не как диалог, а как process постепенной капитуляции перед давлением и требованиями Азербайджана. В напряжённой атмосфере, когда национальная идентичность и территориальные вопросы остаются крайне эмоциональными, любая позиция, которую националисты трактуют как слабость или готовность пожертвовать национальными интересами, подрывает легитимность властей.

Таким образом, стратегия, которая изначально рассматривалась как возможность укрепить суверенитет и найти новые внешнеполитические опоры, трансформировалась в внутренний политический кризис, угрожающий стабильности правящей партии и перспективам Пашиняна. Ситуация дополнительно осложняется отсутствием чётких и юридически обязывающих гарантий безопасности от Запада, что заставляет Армению вновь обращаться к вопросам о балансе между различными интеграционными проектами, включая ЕАЭС и возможное более тесное сотрудничество с Евросоюзом.

По словам самого Пашиняна, страна может сохранять членство в Евразийском экономическом союзе, одновременно развивая отношения с Европейским союзом, а окончательное решение по внешнеполитическому курсу может быть вынесено на референдум. Однако эти заявления не смогли полностью развеять опасения националистически настроенных граждан, которые видят в любых шагах, которые могут быть истолкованы как уступки по карабахскому вопросу, угрозу национальному достоинству и безопасности.

В целом, текущая политика правительства Армении характеризуется как попытка балансировать на тонкой грани между необходимостью адаптации к изменяющемуся региональному ландшафту и давлением со стороны традиционно ориентированных на Россию и националистических сил. Этот баланс оказывается чрезвычайно хрупким, а каждый шаг в сторону Запада или в сторону уступок по Азербайджану интерпретируется оппонентами как отход от исторических союзников и ключевых национальных принципов.

Будущее этой политики остаётся под вопросом, поскольку она сталкивается с враждебным восприятием со стороны значительной части общества, которая рассматривает-nationalism как основу государственности и готова защищать свои позиции любыми средствами. Пашиняну предстоит не только вести сложные международные переговоры, но и управлять внутренними расколами, которые могут привести к серьёзному ослаблению его политических позиций и, как следствие, к изменению курса всей республики

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vedomosti /  🏆 22. in RU

Армения Никол Пашинян Национализм Россия Запад Азербайджан ЕАЭС Европейский Союз Безопасность Переговоры Карабах Внутренняя Политика

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-17 08:18:21