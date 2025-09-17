Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» делает медицину доступной и качественнее

Данная статья посвящена Национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Нацпроект направлен на повышение доступности качественной медицинской помощи, совершенствование системы здравоохранения и профилактики заболеваний, а также мотивирует людей вести активный образ жизни.

Качество жизни каждого человека напрямую зависит от доступности качественной медицинской помощи, возможности своевременно восстанавливаться после травм и операций, а также от регулярного наблюдения у квалифицированных специалистов. Чтобы предотвратить развитие скрытых заболеваний, необходимо обеспечить регулярные медицинские обследования. Важнейшим аспектом является доступность современной медицины не только в крупных городах, но и в отдаленных и малочисленных населенных пунктах.

Национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» решается комплекс этих задач. Его основная цель – позволить всем нам не только проживать дольше, но и жить полноценной жизнью. Это напрямую связано с нашим здоровьем и физической подготовкой. Поэтому проект создает условия для ведения активного образа жизни в любом возрасте. Представьте: бабушка осваивает скандинавскую ходьбу в парке, дедушка регулярно посещает танцы в Доме культуры. Здоровье – не ограничения и запреты, а энергия и новые впечатления. Почтенный возраст – не просто указание в паспорте, а новые возможности. Наша жизнь – в наших руках, и заботиться о себе никогда не поздно. Лучшее время для пробежки – сразу после прочтения этой статьи. Многочисленные инициативы нацпроекта направлены на повышение эффективности системы здравоохранения. Они включают в себя обновление поликлиник, совершенствование работы терапевтов, привлечение высококвалифицированных специалистов в больницы, пристальное внимание к профилактике и раннему выявлянию болезней для облегчения и ускорения лечения. Приоритетными мерami являются совершенствование профилактики, ранней диагностики и лечения хронических заболеваний, а также особое внимание уделяется здоровью сердечно-сосудистой системы – именно нарушения ее работы чаще всего приводят к самым серьезным последствиям. Представьте наш организм как автомобиль: он, как любой точный механизм, требует ухода и регулярной проверки. Профилактика помогает продлить его «срок службы» и предотвратить поломки. Самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием в России является артериальная гипертония. Ей подвержено около 40% взрослого населения. Но более тревожная тенденция – это стремительное омоложение болезни. В последнее десятилетие артериальная гипертония все чаще встречается у людей 30–40 лет, а иногда и даже у тех, кому уже больше 20. Если раньше у мужчин артериальную гипертонию диагностировали обычно после 40 лет, а у женщин – ближе к 50 годам, то сейчас ситуация кардинально меняется. Что печально, - каждый второй пациент не знает о том, что у него гипертония! Неслучайно ее называют «тихим убийцей». А ведь повышенное давление – один из основных факторов риска инсультов и инфарктов, которые могут привести к инвалидности и летальному исходу. Раннее выявление нарушений в работе организма – ключевой инструмент в борьбе с онкологическими, сердечно-сосудистыми, легочными заболеваниями и сахарным диабетом, а профилактика остается одним из самых эффективных способов снизить риск их развития. Основным инструментом профилактики является регулярная диспансеризация. Медосмотры необходимы каждому, даже если вы чувствуете себя здоровым. Только диспансеризация позволяет на ранней стадии выявить заболевания и предотвратить их развитие, что напрямую влияет на качество и продолжительность жизни. После достижения 18 лет каждый россиянин может проходить диспансеризацию, чтобы быть уверенным в своем здоровье или обнаружить проблему на ранней стадии. С 18 до 39 лет ее рекомендуется проходить раз в три года (в 18, 21, 24… ), а начиная с 40 лет – ежегодно. Если следовать этому правилу, шанс оставаться активным и полным сил гораздо выше, и тогда в 70 лет у вас может быть достаточно энергии на привычные радости – прогулки, путешествия и гонки на велосипедах с внуками. «Диспансеризация в РФ проводится в два этапа, — прокомментировал эксперт ФГБУ «НМИЦК им. академика Е.И. Чазова» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Филипп Николаевич Палеев. — Первый направлен на выявление факторов риска, признаков заболеваний и определение медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза на втором этапе диспансеризации. Раннее обнаружение признаков сердечно-сосудистых заболеваний или высокого риска их возникновения позволяет вовремя начать профилактические и лечебные мероприятия». По закону каждому сотруднику раз в три года предоставляется оплачиваемый день для прохождения диспансеризации (статья 185.1 Трудового кодекса РФ). А с 60 лет положено два оплачиваемых дня в год для диспансеризации. Рабочее место и зарплата при этом сохраняются





Общество Национальный Проект Продолжительная Жизнь Здравоохранение Диспансеризация Активный Образ Жизни Сердечно-Сосудистые Заболевания Профилактика

