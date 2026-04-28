Наталья Терентьева во второй раз стала мамой

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева родила второго ребенка. Супруг спортсменки, Александр Терентьев, поделился радостной новостью в социальных сетях, отметив вес новорожденного и реакцию старшей дочери.

Российская лыжная звезда Наталья Терентьева , известная своими выдающимися спорт ивными достижениями, вновь стала мамой. Эта новость последовала за впечатляющим возвращением спорт сменки на лыжню в 2025 году, когда она завоевала четыре золотые медали на чемпионате России.

Однако, как и в первый раз, семейное счастье оказалось для Натальи приоритетнее спортивной карьеры, и она во второй раз ушла в декретный отпуск. Вторник ознаменовался радостным событием – рождением второго ребенка в семье Терентьевых. Александр Терентьев, супруг и сам призер Олимпийских игр, поделился своими эмоциями в социальных сетях, лаконично написав «Ура» и добавив, что «дорого вышел» новорожденный, указав его вес – 4200 грамм. История Натальи Терентьевой – это пример гармоничного сочетания спортивных успехов и личного счастья.

После триумфа на Олимпиаде в Пекине в 2022 году и последующей свадьбы с Александром Терентьевым, она стала мамой дочери Василисы в 2024 году. Вернувшись в спорт в 2025 году, Наталья продемонстрировала отличную форму, доминируя на национальном уровне. Однако, в отличие от других российских лыжников, ее не ждали на международных соревнованиях. В то время как ее сестра, Дарья Непряева, смогла принять участие в этапах Кубка мира и Олимпиаде, Наталья сосредоточилась на семье.

В ноябре 2025 года пара намекнула на скорое пополнение, опубликовав трогательное видео с двумя парами детских лыж, а в конце апреля Александр Терентьев подтвердил рождение ребенка. Реакция поклонников не заставила себя ждать – социальные сети наполнились поздравлениями и пожеланиями здоровья маме и малышу. Новость о рождении сына вызвала волну позитивных эмоций среди поклонников и спортивного сообщества. Подписчики выражали восхищение Натальей, отмечая ее силу и материнство.

Многие шутили о необходимости увеличения «команды Терентьевых» после следующей Олимпиады. Александр Терентьев также поделился фотографией своей дочери Василисы, которая, судя по выражению лица, осознала, что теперь она – старшая сестра. Эта фотография окончательно развеяла сомнения и подтвердила радостное событие. Семья Терентьевых, известная своими спортивными достижениями и крепкими семейными ценностями, вновь пополнилась, что стало еще одним поводом для гордости и радости для всех, кто следит за их жизнью и карьерой.

История Натальи и Александра – это вдохновляющий пример того, как можно успешно сочетать профессиональный спорт и счастливую семейную жизнь, делая выбор в пользу самых важных ценностей

