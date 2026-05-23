Наставник «Краснодара» поделился ожиданиями от решающего матча за Кубок России против московского «Спартака»

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от решающего матча за Кубок России против московского «Спартака». Он отметил большой ажиотаж вокруг предстоящей игры, связанный с билетами, и хорошую форму соперника. Мусаев также подчеркнул, что его команда также демонстрирует качественный футбол и работает ради напряжённых противостояний.

Слова тренера приводит По оценке специалиста, вокруг предстоящей игры наблюдается большой ажиотаж, связанный в том числе с билетами. Мусаев отметил хорошую форму соперника и добавил, что его команда также демонстрирует качественный футбол. Тренер подчеркнул, что футболисты недавно провели череду важных встреч. Именно ради таких напряжённых противостояний, по его словам, команда и работает, порой не видя близких неделями.

Решающий поединок состоится 24 мая в Москве. Поле стадиона «Лужники» примет соперников в 18:00 по столичному времени.

«Краснодар» пробился в финал через «Путь РПЛ», одолев московское «Динамо» в серии пенальти. Красно-белые, в свою очередь, прошли по «Пути регионов», где 6 мая на «Лукойл Арене» оказались сильнее ЦСКА со счетом 1:0. Победу команде принёс точный удар Руслана Литвинова на 10-й минуте после передачи Маркиньоса. Действующим обладателем почетного трофея является столичный ЦСКА, который в прошлом году переиграл «Ростов» в серии послематчевых 11-метровых





