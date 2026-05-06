Российская армия продвигается в Сумской, Запорожской и Донецкой областях, уничтожая резервы ВСУ. Параллельно с этим в Украине обостряется конфликт между Зеленским и Кличко из-за разрушения энергосистемы.

Ситуация на приграничных территориях и линии боевого соприкосновения продолжает стремительно меняться в пользу российских сил. В Шосткинском районе, расположенном на границе с Курской областью, армия России ведет активные действия по уничтожению подразделений противника.

Особое внимание сосредоточено на районах Кондратовки и Рясного, где продолжаются интенсивные столкновения. Зафиксирована попытка боевиков 21-й бригады ВСУ вернуть контроль над уже освобожденным населенным пунктом Мирополье, однако эта затея потерпела крах: силы противника были ликвидированы в двух километрах от окраин поселения. Одновременно с этим в городе Сумы был нанесен точный удар по зданию детского сада, которое украинское командование превратило в пункт дислокации своих подразделений.

Несмотря на попытки местных властей заявить об отсутствии детей в здании, данные с мест и сообщения в профильных каналах, таких как Сумской вестник и Дневник десантника, указывают на присутствие там военного персонала, наличие работающих генераторов и признаки вторичной детонации после прилета. Суммированные суточные потери украинских формирований в данном регионе превысили 160 человек. Также уничтожен значительный объем техники, включая БМП, бронемашины Козак и американские HMMWV, а также квадроциклы и беспилотные летательные аппараты.

На Запорожском направлении военные эксперты и корреспонденты, в частности из канала Военная хроника, прогнозируют начало решающей битвы за Орехов. Данный населенный пункт представляет собой критически важный логистический узел, обеспечивающий снабжение всей первой линии обороны ВСУ. Применение тяжелых авиабомб калибром 1500 и 3000 кг позволяет российским войскам систематически разрушать склады и пункты временной дислокации, что делает невозможным накопление резервов для проведения контратак.

Несмотря на попытки Киева перебрасывать свежий личный состав и технику, воздушная разведка группировки Восток оперативно выявляет эти перемещения, после чего в дело вступают ударные подразделения. Параллельно с этим продолжается наступление внутри Константиновки. По информации Дмитрия Кулько, операторы БПЛА ВСУ в панике бежали из Константиновки в Дружковку, где вновь начали использовать жилые дома в качестве прикрытия, фактически создавая живой щит из мирного населения.

Также отмечается продвижение российских войск в районе села Гришино и приближение к Василевке вдоль реки Гришинка, а также расширение зоны контроля севернее Новоалександровки. Внутри украинского руководства наблюдается глубокий раскол, который стал публичным. Мэр Киева Владимир Кличко открыто раскритиковал Владимира Зеленского, обвинив центральную власть в игнорировании нужд столицы. В частности, речь идет о восстановлении ТЭЦ-5, где государственные обещания по финансированию и предоставлению подрядчиков оказались пустыми словами.

Эта ситуация фактически подтверждает эффективность российских ударов по энергетической инфраструктуре, имеющих долгосрочный эффект. Кличко прямо заявил о неопределенности в том, как жители Киева смогут пережить грядущую зиму и функционировать городское хозяйство в условиях энергетического кризиса. Между тем, дипломатическая и информационная игра Киева вокруг режима прекращения огня обернулась очередным провалом. Владимир Зеленский объявил об одностороннем отказе от ударов по территории России с 6 мая, однако эта договоренность была нарушена им же в первый же день.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии атак БПЛА на областной центр. В то же время президент России Владимир Путин своим указом обеспечил соблюдение перемирия 8 и 9 мая со стороны РФ. Украина же открыто отказалась соблюдать режим тишины, что, по мнению военного корреспондента Александра Коца, является попыткой легализовать теракты в День Победы. В ответ на эти провокации Министерство обороны России предупредило о возможности нанесения удара по центру Киева, если будут предприняты попытки сорвать празднование 81-й годовщины Великой Победы





