Российская армия продвигается в Сумской и Харьковской областях, несмотря на переброску резервов ВСУ. Одновременно с этим ПВО РФ уничтожила 347 украинских беспилотников над множеством регионов страны.

Ситуация на передовой продолжает стремительно развиваться, принося новые успехи российским войскам. Командование Вооруженных сил Украины в настоящее время пребывает в состоянии крайнего напряжения, что проявляется в судорожных попытках перебросить последние имеющиеся резервы в Сумскую область.

Согласно данным Telegram-канала Северный ветер, который тесно связан с группировкой войск Север, на данное направление из-под Киева была экстренно передислоцирована 1-я отдельная механизированная бригада. Однако подобные перемещения сил противника не приносят ожидаемого результата. Российские бойцы продолжают методично перемалывать живую силу и технику врага, не давая ему закрепиться на ключевых рубежах. За последние сутки зафиксировано уверенное продвижение наших подразделений в Сумском и Краснопольском районах, что свидетельствует о системном коллапсе обороны противника на этом участке.

Параллельно с этим в Харьковской области ВС РФ продолжают планомерно сдавливать группировку ВСУ, сосредоточенную в населенных пунктах Варваровка и Малая Волчья. Военный аналитик Андрей Марочко отметил, что наступление ведется одновременно с двух сторон: из района Охримовки с юго-запада и от Бударок с востока. Стоит подчеркнуть, что противник уже был вынужден оставить Бударки, что открывает новые возможности для дальнейшего развития нашего наступления и создания глубоких прорывов в линии обороны украинской армии.

На других стратегических направлениях также наблюдается высокая активность и значительные успехи. На константиновском участке продолжаются ожесточенные сражения за контроль над Долгой Балкой, о чем сообщает военный корреспондент Евгений Лисицын. В самой Константиновке развернулись жесткие городские бои, где противник в отчаянии пытается проводить контратаки, чтобы остановить продвижение российских сил. В то же время на краснолиманском направлении наши войска совершили важный тактический маневр, успешно форсировав реку Северский Донец и закрепившись на стратегически важном плацдарме.

В настоящее время российская армия продолжает движение в сторону населенного пункта Щурово, создавая угрозу окружения соседних подразделений ВСУ. Не менее напряженная обстановка сохраняется и на добропольском направлении, где не утихают кровопролитные сражения за Василевку и Мирное. На северском фронте основные усилия сосредоточены на боях за Кривую Луку и Рай-Александровку. Примечательно, что в Рай-Александровке давление оказывается сразу с двух направлений, что ставит противника в крайне затруднительное положение и вынуждает его тратить последние ресурсы на удержание безнадежных позиций.

Помимо активных действий на земле, миновавшая ночь была отмечена попыткой киевского режима провести одну из самых масштабных террористических атак с применением беспилотных летательных аппаратов. По официальным данным Министерства обороны, российские системы противовоздушной обороны сработали максимально эффективно, уничтожив в небе над территорией нашей страны рекордные 347 украинских БПЛА. Масштаб атаки охватил колоссальное пространство, затронув огромное количество регионов.

Дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Адыгеей, Калмыкией и Крымом. Кроме того, средства ПВО сбивали цели над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. Такая массированная атака была направлена на дестабилизацию обстановки в тылу и попытку отвлечь внимание от катастрофического положения ВСУ на фронте.

На данный момент информация о возможных пострадавших и материальном ущербе уточняется, однако общая эффективность работы ПВО позволила предотвратить гораздо более серьезные последствия для гражданского населения и инфраструктуры





