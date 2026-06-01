Наследник Децла Антоний Киселёв раскрыл детали своей жизни: финансовая зависимость, музыка и поддержка девушки

В откровенном интервью 20-летний Антоний Киселёв, сын покойного рэпера Децла, рассказал о своей финансовой зависимости от девушки, сложностях, связанных с узнаваемостью, и профессиональных вызовах. Он поделился, почему не работает, как поддерживает его партнерша, почему посещает психолога и как продолжает музыкальное наследие отца.
Антоний Киселёв , наследник умершего рэпер а Децл а (Кирилла Толмацкого), дал откровенное интервью, в котором признался, что не обладает финансовой независимостью и фактически содержится своей девушкой. 20-летний молодой человек утверждает, что обычная работа ему не подходит, так как он полностью поглощен музыкой и саморазвитием.
Его узнаваемость создала парадоксальную ситуацию: он недостаточно известен, чтобы позволить себе не пользоваться метро, но достаточно известен, чтобы нанять подработку в сфере услуг. Несмотря на финансовые трудности, его партнерша поддерживает его, подарив новый телефон и наушники, и Антоний отмечает, что она радует его больше, чем он её. Влюбленные живут в доме бабушки Антония; он не общается с матерью и дедушкой.
Он учится на факультете журналистики МГУ, но часто пропускает учебу из-за репетиций, а также посещает психолога, что усугубляет финансовые проблемы, но он считает необходимым работать над своим нервным, агрессивным и иногда злым характером. Антоний - единственный ребёнок Децла и модели Юлии Киселёвой, родившийся в июне 2005 года. Его отец умер в 35 лет в 2019 году от острой сердечной недостаточности. Антоний считает, что его отец был голосом нескольких поколений, сочетая влияние на подростков, ровесников и более молодую аудиторию.
Сам Антоний работает в аналогичном жанре, внешне напоминая отца, но отвергает обвинения в копировании, называя их невоспитанностью. Он носит дреды более 12 лет, сначала сделанные родителями, вырос в музыкальной среде, посещая студии и концерты отца, и считает свой путь закономерным продолжением семейной традиции
