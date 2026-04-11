Насилие в школах: как вернуть авторитет учителю и защитить педагогов?
📆4/11/2026 8:47 AM
Всплеск насилия в российских школах требует комплексного решения. Эксперты обсуждают причины падения авторитета учителей, необходимость изменений в законодательстве и усиление воспитательной работы. Интервью с Михаилом Авдеенко, зампредом Общероссийского Профсоюза образования, раскрывает планы по защите педагогов и возвращению уважения к профессии.

В последние годы российские школы столкнулись с пугающей волной насилия. Ученики все чаще прибегают к агрессии, используя ножи, молотки и огнестрельное оружие против своих преподавателей и одноклассников. Недавняя трагедия в Пермском крае, где 17-летний подросток убил учительницу русского языка и литературы, Олесю Багута, подчеркивает остроту проблемы.

Возникают вопросы: как защитить педагогов и почему авторитет учителей в России подвергся такому падению, что ученики позволяют себе оскорблять и применять физическую силу? На эти вопросы в интервью aif.ru отвечает Михаил Авдеенко, зампред Общероссийского Профсоюза образования и заместитель сопредседателя Совета Минпросвещения России по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.\По мнению Михаила Авдеенко, падение авторитета учителя связано с несколькими факторами. Во-первых, изменилось отношение к образованию. До недавнего времени образование рассматривалось как услуга, что приравнивало учителя к обслуживающему персоналу. Это привело к тому, что многие родители и дети стали воспринимать педагогов как тех, кто должен удовлетворять любые их запросы. Авдеенко отмечает, что сейчас удалось закрепить в законе статус образования как общественного блага, но изменить устоявшееся отношение непросто. Второй фактор – увлечение ювенальной юстицией в 90-е годы, когда интересы ребенка ставились выше интересов учителя и школы. Авдеенко подчеркивает необходимость возвращения учителю его заслуженного места в треугольнике «родитель — учитель — ребенок». Для защиты педагогов профсоюз предлагает комплекс мер. Среди них – ужесточение законодательства в отношении ненадлежащего воспитания детей. Увеличение штрафов для родителей за проступки детей – это один из шагов, но это не решит проблему мгновенно. Необходимо также усиление воспитательной работы в школах, включая внедрение «Разговоров о важном» и активное участие детей в детских и молодежных организациях, таких как «Движение первых» и «Орлята».\Введение оценок за поведение в качестве элемента дисциплины – еще одна важная мера. Авдеенко отмечает положительный опыт в пилотных регионах, где такая практика уже применяется. Оценка за поведение, включающая три уровня (образцовое, допустимое, недопустимое), призвана дисциплинировать учеников. Ученики с недопустимым поведением подлежат пристальному вниманию педагогического совета, руководства школы, классного руководителя, педагога-психолога. Проводится работа по выявлению причин неадекватного поведения, включая проблемы в семье. В случае необходимости подключается Комиссия по делам несовершеннолетних, которая может применять различные меры, от штрафов для родителей до ограничения или лишения родительских прав. Авдеенко подчеркивает важность работы с самими педагогами, повышения их квалификации и психологической поддержки. Необходимо создать условия, в которых учитель будет чувствовать себя защищенным и уважаемым, чтобы предотвратить дальнейшие трагедии

