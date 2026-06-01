Наследники российских миллиардеров: кто унаследует многомиллиардные состояния

Статья рассказывает о детях богатейших россиян, которые уже сейчас управляют частью активов или готовятся унаследовать огромные состояния.

Среди богатейших людей России растет поколение наследников, которые уже сейчас управляют миллиардными активами или готовятся принять эстафету от своих отцов. В рейтинге Forbes 2025 года фигурируют дети таких олигархов, как Вагит Алекперов, Леонид Михельсон, Андрей Мельниченко, Сулейман Керимов, Владимир Лисин и Геннадий Тимченко.

Их наследники получают не только состояния, но и контроль над крупнейшими компаниями страны. Юсуф Алекперов, сын основателя Лукойла, уже в 35 лет обладает собственным капиталом в 560 миллионов долларов. Ему принадлежит 0,2% акций Лукойла стоимостью около 100 миллионов долларов, а также холдинг Экто, переданный в личный фонд ЮВС. Фонд оценивает вложения в Экто в 31 миллиард рублей и ликвидные активы в 4,9 миллиарда рублей, что в сумме составляет 460 миллионов долларов.

Под маркой Экто Лукойл выпускает инновационное топливо, но холдинг включает и непрофильные активы, например, ООО Бабблс, занимающееся организацией отдыха и уходом за детьми. В 2024 году Forbes сообщил о второй женитьбе Юсуфа на Ольге. Виктория Михельсон, дочь владельца Новатэка и Сибура, изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и Институте Курто в Лондоне.

В ее честь отец назвал фонд поддержки художников V-A-C. В 2023 году Леонид Михельсон передал дочери компанию ГЭС-2, владеющую одноименным домом культуры и кинотеатром Ударник в Москве, а также 2,3% акций Новатэка. В 2024 году Виктория открыла в Венеции культурное пространство Scuola Piccola Zattere. У нее есть сводный брат, который также является наследником. У Андрея Мельниченко, основателя Еврохима и СУЭК, двое детей: тринадцатилетняя Тара и девятилетний Адриан.

Семья ранее жила в Швейцарии, но после санкций переехала сначала в Дубай, а затем в Москву. Мельниченко получил гражданство ОАЭ в 2021 году и перевез семью весной 2022 года. Супруга миллиардера Александра также под санкциями ЕС. Дети учатся в хороших школах Дубая, но недавно переселились в Москву вслед за отцом.

Саид Керимов, сын сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова, окончил МГИМО в 2016 году и до 2022 года владел основными активами семьи. В марте 2022 года он попал под санкции Великобритании, а затем продал часть акций золотодобывающей компании Полюс и передал остаток в Фонд поддержки исламских организаций. Его сестры Гульнара и Амина также находятся под санкциями США. Гульнара входила в совет директоров Полюса, а Амина учится в МГИМО.

Дмитрий Лисин, старший сын Владимира Лисина, начал работать в компаниях отца в середине 2000-х. Он выпускник LSE и РАНХиГС, занимался медиаактивами и входил в советы директоров портовых и грузовых компаний. Средний сын Юрий до 2023 года владел небольшим пакетом НЛМК и руководил французскими компаниями. Дочь Анастасия окончила МШЭ МГУ и вышла замуж за Федора Власова.

Наталья Браунинг, Ксения Франк и Иван Тимченко - дети Геннадия Тимченко, совладельца Новатэка и Сибура. Наталья изучала английскую литературу в Оксфорде, Ксения также получила образование за рубежом, а Иван пока не проявляет активности в бизнесе. Все наследники так или иначе вовлечены в управление активами или владеют долями в компаниях отцов. Таким образом, новое поколение российских миллиардеров уже сейчас начинает формировать свои состояния и бизнес-империи, опираясь на опыт и капиталы родителей.

Некоторые из них, как Юсуф Алекперов, уже имеют собственные компании и значительные активы, другие только готовятся к управлению многомиллиардными состояниями. В любом случае, их влияние на российскую экономику будет только расти





