В статье рассматривается ностальгия армянского народа по СССР, статистика сожаления о распаде Союза, личные воспоминания о бурных 1990-х годах, роль русского языка и культивирование советской символики как итог разочарования независимостью.

Народная ностальгия по СССР в Армении сочетается с горечью утрат после распада Союза, пишет корреспондент. На улицах Еревана можно встретить молодёжь, носящую одежду с советской символикой: футболки с надписями СССР , сумки с серпом и молотом.

Автор не стал их расспрашивать, так как заранее знал ответ. Когда он раньше общался с такими молодёжами в бывшей ГДР и Болгарии, они ссылались на слова бабушек и дедушек, которые хвалеSettings their lives under communism, claiming they were honest people who would not lie and that it was a paradise for workers. Удивительно, что, по разным опросам, от 56 до 79 % армян сожалеют о распаде СССР и считают, что их жизнь стала хуже.

При этом 23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР принял декларацию о независимости, а 17 марта 1991 года власти республики отказались участвовать во всесоюзном референдуме о сохранении СССР, заявив, что 99 % населения уже проголосовало за суверенитет. По мнению преподавателя Игоря Царукяна, это было массовое увлечение сказками и мифами взрослых, когда люди даже не посмотрели на карту, чтобы понять, какие страны окружают Армению и какие угрозы ей грозят. Все были уверены, что Армения станет новым Дубаем.

Нынешний культ СССР - итог этого разочарования. Бывший лётчик Артур Погосян вспоминает: после победы в Первой карабахской войне Армения упивалась эйфорией, но Азербайджан и Турция заблокировали границы. В Грузии была гражданская война, с Ираном только восстанавливали торговлю. Первые годы независимости характеризовались катастрофическим дефицитом: не было газа, люди готовили еду на улице, кипятили воду там же.

Отопление и горячее водоснабжение исчезли. Не было бензина, автобусы не выходили на маршруты, люди шли пешком по два часа. В некоторых городах электричество включали на 30 минут в день. Зимой в квартирах спали в пальто и обуви.

Жители скидывались подъездами, покупали генераторы на чёрном рынке, подключались и воровали электричество у госучреждений. Началась массовая эмиграция. Хорошие врачи уезжали в США и работали там водителями такси, лишь бы не жить в таких условиях. В 1991 году население Армении составляло 3,614 млн, сейчас - около 3 млн.

Никто не ожидал таких разрушительных последствий. Была надежда на помощь Запада и жизнь, как в голливудских фильмах с роскошными машинами и пальмами, но реальность оказалась жестокой: дефицит бензина и прочее. В отличие от Грузии и Азербайджана, в Армении повсеместно говорят по-русски, даже среди молодёжи, хотя язык трудный для изучения. Русский никогда не подвергался гонениям, как в Грузии при Саакашвили или в Азербайджане при Эльчибее.

Работают десятки школ с преподаванием русского, и их планировали увеличивать. Бизнесмен Арам Минасян объясняет: без русского языком никуда, ведь для общения в других странах региона английский не распространён среди людей его возраста. Чтобы развивать язык, они ходят в русский драматический театр. Русская диаспора в Армении сократилась с 51,5 тыс. в 1989 году до 11,9 тыс. в 2022 году, но этнические русские, рождённые в советской Армении, не жаловались на притеснения.

Многие родственники и друзья уехали в Россию в первые годы после распада, но из-за общего тяжелого положения. В маленьких городах молодёжь говорит по-русски хуже, но со старшим поколением проблем нет. Тема поражения во Второй карабахской войне в 2021 году болезненна. Бывший офицер Мигран Гарибегян отмечает, что в Первой карабахской войне армяне победили благодаря советской технике и российской помощи. Они не сделали полезных выводов





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