Народная артистка России Лариса Долина рассказала о перенесённой операции на позвоночнике. Причиной хирургического вмешательства стали значительные нагрузки, полученные во время театральной деятельности. Артистка поделилась этой информацией с журналистами на пресс-бранче, организованном в связи с обновленными правилами премии «Золотой граммофон». Долина уточнила, что операция касалась именно позвоночника, но заверила присутствующих, что сейчас её самочувствие удовлетворительное. Артистка объяснила, что ее проблемы со здоровьем вызваны интенсивной работой. Она отметила, что главная женская роль в спектакле «Суини Тодд» в Театре на Таганке требует постоянных подъемов и спусков по лестнице около 30 раз за постановку, что является значительной физической нагрузкой. К счастью, сейчас у неё есть передышка от концертов, которая продлится до конца июля. В этот период она сосредоточена на подготовке своих студентов в Академии Долиной к государственным экзаменам.

