Наркозависимость среди военных: "Это не их беда, это их крик о помощи!"

Наркозависимость среди военных становится все более распространенной проблемой в условиях войны. Эксперты говорят, что самолечение является одной из причин развития наркозависимости среди военных. Психотерапевт Игорь Алферов подчеркивает, что наркотики - это не беда военных, а их крик о помощи.

Я офицер морской пехоты, и я занимал очень хорошую должность - у меня под командованием было более 200 человек. Мы провели достаточно успешных операций. Я все это потерял из-за употребления наркотиков.

Из-за наркозависимости его увольняют из службы. Наркозависимость у Дмитрия началась с приема обезболивающих средств после ранений. Офицер показывает рану на ноге, которая выглядит не очень хорошо - несколько месяцев не может зажить. Это второе ранение Дмитрия.

Первое он получил два года назад.

"Мне ставили дренажи через кость и кололи обезболивающие. Я так здорово под ними чувствовал себя. А когда выписали, уже в части мне становилось все хуже и хуже... И я начал употреблять прегабалин", - говорит Дмитрий и добавляет, что впоследствии он заметил "нетрезвое состояние" своих подчиненных, конфисковал у них два пакета метадона.

Бойцам он запретил их употреблять, а сам, как он говорит, не устоял.

"Я там читал, что это тоже обезболивающее, но немного иного действия. И так понемногу - по две-три таблетки - дошел до того, что не мог сам уже контролировать ничего", - рассказывает Дмитрий. Случай Дмитрия не удивляет экспертов. Самолечение является одной из причин развития наркозависимости среди военных в условиях войны, приходят к выводу авторы исследования благотворительного фонда "Здоровые решения".

"Часто это начинается с самолечения из-за тех условий, в которых они находятся. Они ищут эффективные средства, чтобы контролировать боль, потому что должны возвращаться к боевым задачам", - объясняет исполнительный директор фонда Виктория Тимошевская. Психотерапевт с 20-летним опытом лечения разных зависимостей Игорь Алферов работает военным капелланом. Его подопечные - бойцы штурмовых бригад.

К нему бойцы попадают уже тогда, когда их "странное состояние" становится заметным для окружения. становится не только страх смерти, жестокость и кровавость войны, гибель собратьев, понимание, что каждый день может быть последним. Часто это еще и семейные проблемы, говорит Алферов: "Семья многих за рубежом. И супруги перестают понимать друг друга. Она планирует оставаться в Европе, потому что видит там перспективу для детей.

А он - на войне в Украине, где каждый день - риск жизни". не покрывает потребностей фронта, полноценной демобилизации нет, так что они многие месяцы остаются на передовой, иногда без отдыха или отпуска.

"В мире нет ни одной армии, которая в современной истории воевала бы четыре года без ротации", - говорит Алферов и добавляет, что, когда командиры отказывают в отпуске, аргументируя это тем, что "никому воевать", у бойцов усиливается чувство несправедливости. По мнению психотерапевта, военные часто не могут или не знают, как справиться со всеми этими жизненными обстоятельствами.

"В армию пришло большое количество людей, ставших внезапно военными. Наркотики - это не их беда! Это их крик о помощи!

" - подчеркивает Алферов. исследования благотворительного фонда "Здоровые решения" свидетельствуют о том, что использование психостимуляторов и опиоидов среди военных растет. По крайней мере, такими данными располагает благотворительный фонд "Здоровые решения".

"Вероятно, более половины людей, которые находятся на активной службе, то есть на передовой, имеют тот или иной опыт употребления. Это могут быть наркотики, но также алкоголь, иногда сочетание того и другого или нескольких активных веществ и алкоголя", - объясняет исполнительный директор фонда Виктория Тимошевская. По наблюдениям Дмитрия, в основном наркотиками военные "играются" не во время выполнения боевых задач, а находясь на отдыхе или в тылу между задачами. Однако, отмечает он, это не массовое явление.

Психотерапевт Алферов тоже не подтверждает массовое употребление психоактивных веществ. Но есть действительно случаи, когда военные могут принимать различные вещества и во время выполнения боевых задач, чтобы бодрствовать, не есть, иметь силы на круглосуточное наблюдение за позициями врага и на активные физические действия.

"Наркотик в таких ситуациях может увеличивать силы в десять раз, дает возможность быть внимательнее. Но это работает лишь короткий промежуток времени", - объясняет он. Но даже эпизодическое употребление наркотических веществ может иметь тяжелые последствия, предостерегает психотерапевт. По его словам, ни в коем случае нельзя недооценивать и опасность так называемой наркотической "соли".

"У человека может развиться острая паранойя. Он слышит малейшие звуки, часть из которых придумывает. Плюс галлюцинации", - рассказывает Алферов. Выжить на войне в таком состоянии невозможно, объясняет далее психотерапевт: "Те, кто начинают системно употреблять, конечно, совершают разные ошибки, часто роковые, и с ними что-то случается. Часто они погибают"





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