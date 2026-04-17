Народная программа «Единой России»: более 130 тысяч предложений структурированы по ключевым направлениям развития страны

Партия «Единая Россия» подвела итоги масштабного сбора предложений для своей новой народной программы, получив более 130 тысяч инициатив от граждан. Собранные предложения были разделены на пять смысловых блоков, охватывающих ключевые сферы жизни общества, от медицины и образования до обороноспособности и демографии. Особое внимание уделено поддержке участников специальной военной операции, чьи инициативы будут интегрированы во все разделы программы. Партия планирует представить два документа: краткосрочную предвыборную программу и долгосрочную стратегическую программу, определяющую ценностные ориентиры страны на десятилетия вперед. Ожидается, что рамка программы будет представлена в июне, а пятилетняя народная программа — в августе.

Партия « Единая Россия » успешно завершила этап сбора предложений для сво ей новой народной программы, сформировав обширную базу инициатив, насчитывающую более 130 тысяч. Эти предложения, отражающие запросы и идеи граждан по широкому спектру вопросов, были тщательно структурированы и распределены по пяти основным смысловым блокам, призванным охватить ключевые аспекты развития Российской Федерации.

По словам председателя партии Дмитрия Медведева, заседание Экспертного совета, посвященное анализу собранных материалов, состоялось 16 апреля. Медведев, который также занимает пост заместителя председателя Совета Безопасности РФ, подчеркнул масштаб проделанной работы и важность обратной связи от общества. Наиболее объемным оказался блок под названием «Устройство самой большой страны в мире». Он собрал около 44 тысяч инициатив, которые касаются жизненно важных сфер, таких как здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, экологическая безопасность и формирование доступной среды для всех категорий граждан. Этот блок демонстрирует глубокий интерес общества к вопросам улучшения качества жизни и обеспечения устойчивого развития регионов. Второй по величине блок, «Производительность труда и кадры», объединил 30 тысяч предложений. Основной акцент здесь сделан на повышении эффективности производства, оптимизации использования ресурсов, внедрении наукоемких и цифровых решений в промышленности, а также на совершенствовании системы подготовки квалифицированных кадров, что является критически важным для экономического роста и технологического суверенитета страны. Дмитрий Медведев, слова которого приводит сайт партии, отметил, что эти предложения направлены на модернизацию отечественной экономики и повышение ее конкурентоспособности на мировой арене. Третий блок, «Культурно-ценностный вызов», привлек внимание 24 тысяч инициатив. Этот блок фокусируется на вопросах патриотического воспитания, сохранения и развития национальной культуры и искусства, а также на формировании эффективной молодежной политики, способствующей формированию у подрастающего поколения гражданской ответственности и активной жизненной позиции. Четвертый блок, «Демографический вызов», содержит 23 тысячи предложений, касающихся стимулирования рождаемости, мер поддержки семей с детьми, а также мер, направленных на увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения. Эти инициативы отражают озабоченность общества демографическими тенденциями и стремление к созданию условий для стабильного роста численности населения. Наконец, пятый блок, «Оборонно-технологический вызов», собрал 12 тысяч предложений, направленных на развитие передовых оборонных технологий, укрепление обороноспособности страны и обеспечение ее технологического суверенитета. Важно отметить, что, по словам Медведева, вопросы поддержки участников специальной военной операции будут интегрированы во все разделы программы, что подчеркивает особое внимание партии к нуждам военнослужащих и их семей. Программа будет представлена в двух форматах: предвыборной программе, рассчитанной на срок полномочий будущего парламента, и стратегической программе, определяющей долгосрочные идеологические и ценностные ориентиры России. Партия намерена представить рамку своей десятилетней программы в июне, а полную народную программу на пятилетний срок — в августе. Старт сбору предложений был дан 19 февраля на форуме «Есть результат!» в Екатеринбурге, а для экспертизы и проработки инициатив был создан экспертный совет, в который вошли Герои РФ, участники СВО, а также ведущие специалисты из сфер науки, промышленности, бизнеса и общественных объединений. Ранее, 2 апреля, агентство РАПСИ сообщило, что в народную программу будет включена инициатива по развитию туристических маршрутов в регионах, включая патриотические направления с посещением мест боевой славы, в рамках проекта «Путешествие по городам-героям», реализованного при поддержке ОАО «РЖД» осенью 2025 года





Единая Россия Народная Программа Предложения Граждан Развитие Страны СВО

