Нападение пьяного подростка‑украинца на сотрудников железной дороги в Саксонии

Шестнадцатилетний украинский подросток в состоянии алкогольного опьянения атаковал машиниста и проводницу поезда в Саксонии, в результате чего пострадали три человека. Преступник был задержан с ножом и передан матери, а его спутник - в социальные службы.

В субботу, 30 мая, в Саксонии (Германия) произошёл инцидент, получивший широкое освещение в местных СМИ. На железнодорожной станции Оттендорф‑Окрилла‑Норд два несовершеннолетних, оба в состоянии алкогольного опьянения, попытались перебежать пути, чтобы сесть на региональный поезд RB33.

Проводница, заметив их нелегальный переход, сделала фотографии нарушителей, что стало первым поводом для конфликта. Вскоре подросток, исполняющий шестнадцать лет, начал приставать к сотруднице, требуя от неё какие‑то объяснения и, по её словам, оскорблял её. На помощь ей пришёл машинист, который попытался успокоить ситуацию, однако юный правонарушитель превратил попытку диалога в открытое нападение





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