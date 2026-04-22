Нападавший на главу Каменского района Пензенской области получил два года колонии

Суд вынес приговор мужчине, избившему главу Каменского района Александра Помогайбо металлической трубой после конфликта из-за сноса бани. Нападавшему назначено два года колонии-поселения и взыскано 150 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

В Пензенской области вынесен приговор мужчине, признанному виновным в нанесении средней тяжести вреда здоровью главы Каменского района Александра Помогайбо. Инцидент, получивший широкую огласку, произошел в конце лета 2025 года и был спровоцирован конфликтом, связанным со сносом бани.

Суд квалифицировал действия нападавшего по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Несмотря на то, что полученные Помогайбо травмы не представляли непосредственной угрозы для жизни и не соответствовали критериям более тяжкой статьи 111 УК РФ, они повлекли за собой продолжительное расстройство здоровья, что было учтено судом при вынесении приговора. Особое внимание привлекло использование нападавшим металлической трубы в качестве орудия нападения, что также усугубило тяжесть преступления.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что конфликт между Помогайбо и нападавшим возник на почве разногласий относительно демонтажа бани. По предварительным данным, глава района в ходе словесной перепалки допустил оскорбительное высказывание в адрес мужчины, назвав его «свиньёй». Это, по всей видимости, и стало триггером для агрессивной реакции со стороны нападавшего, который не смог сдержать гнев и нанес Помогайбо удар металлической трубой. Суд принял во внимание все обстоятельства дела, включая характер нанесенных травм, способ совершения преступления и мотивы нападавшего.

Также были рассмотрены показания свидетелей и представленные доказательства, подтверждающие вину обвиняемого. Важно отметить, что на протяжении всего судебного процесса обвиняемый отрицал свою вину, однако представленные доказательства были достаточными для вынесения обвинительного приговора. Приговором суда нападавшему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Суд решил оставить осужденного под стражей до вступления приговора в законную силу.

Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего Александра Помогайбо о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. С нападавшего взыскано 150 тысяч рублей в пользу Помогайбо. Данное решение суда свидетельствует о признании морального ущерба, нанесенного главе Каменского района, и о стремлении к справедливому возмещению причиненного вреда. Представители ведомства подчеркнули, что осужденный будет содержаться в следственном изоляторе до вступления приговора в силу.

Данное дело получило широкий резонанс в обществе, вызвав активное обсуждение вопросов правопорядка и ответственности за насильственные действия. Случай подчеркивает важность соблюдения законности и недопустимость самосуда, а также необходимость адекватной реакции на провокационные высказывания и действия. В дальнейшем, вероятно, будут проведены дополнительные мероприятия по профилактике подобных инцидентов в регионе





