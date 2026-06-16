Нападения акул в Чанша: травмы посетителей в океанариуме и у берега

В китайском городе Чанша зафиксированы два отдельных инцидента с нападением акул, в результате которых пострадали взрослые. Первый случай произошёл в океанариуме во время плавательного аттракциона, второй - у берега в зоне для купания.

В океанариум е китайского города Чанша произошёл тяжёлый инцидент, в ходе которого посетитель получил серьёзные травмы в результате нападения акулы во время участия в плавательном аттракционе.

Событие случилось, когда мужчина по фамилии Бао, участвуя в программе погружения с морскими животными, подвергся атаке трёхметровой песчаной тигровой акулы. Несмотря заверения персонала о полной безопасности, включая возможность участия детей, вскоре после начала погружения хищник набросился на пострадавшего. В результате у мужчины диагностировали семь глубоких ран и серьёзные повреждения тканей головы, потребовавшие срочного хирургического вмешательства. Персонал немедленно извлёк пострадавшего из воды и организовал его транспортировку в медицинское учреждение.

Администрация океанариума взяла на себя оплату медицинских расходов и предложила компенсацию в размере 3000 долларов, однако пострадавший счёл эту сумму недостаточной, что оставило конфликт неразрешённым. Параллельно в другом районе, у берега, 35-летняя женщина, находившаяся в огороженной безопасной зоне для купания, также стала жертвой нападения акулы. Она отплыла на несколько десятков метров, но внезапная атака хищника причинила ей тяжёлые травмы конечностей.

Оба инцидента вызвали серьёзную обеспокоенность общественности и вопросы к мерам безопасности, обеспечиваемым как в закрытых океанариумах, так и на открытых водоёмах





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