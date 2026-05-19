Нападающий «Манчестер Сити» рассказал о сложном периоде в карьере, когда не получал контракты в академиях

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Ганы поделился подробностями, как он чуть не ушёл из футбол а после отказов от «Арсенала» и «Челси» . Игрок рассказал о сложном периоде в своей карьере, когда ему не удавалось получить контракты в академиях клубов, несмотря на многочисленные просмотры.

"В возрасте с 11 до 15 лет я посетил довольно много академий. «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Фулхэм», «Миллуолл». «Кристал Пэлас» был моим последним просмотром в 15 лет. Я пробыл там два месяца, меня не приняли, был очень расстроен, что ни одна из команд меня не подписала.

В итоге просто бросил это дело и сосредоточился на учёбе. Бросил всё на год, наслаждался обычной жизнью", — приводит слова Семеньо официальный сайт ФИФА. Ситуация изменилась после того, как бывший тренер «Лидс Юнайтед» Дэйв Хокадей призвал Семеньо вернуться в спорт. После успешных выступлений в нескольких товарищеских матчах с профессиональными академиями, в 2017 году он подписал контракт с «Бристоль Сити», что стало прорывом в его карьере.

После «Бристоль Сити» Семеньо играл за «Борнмут». Он перешёл туда в январе 2023 года, подписав контракт на 4,5 года. В начале 2026 года Семеньо перешёл в «Манчестер Сити»





