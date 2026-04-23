Нападение на врачей в Махачкале: задержанный признался в преднамеренном нападении

В Махачкале мужчина с ножом напал на двух врачей в больнице. Задержанный заявил, что напал на хирурга из-за отказа в помощи его матери. Один из врачей находится в критическом состоянии.

В Республике Дагестан развернулась трагическая и шокирующая история, связанная с нападением на медицинских работников в одной из больниц Махачкалы. 23 апреля стало известно о жестоком нападении с использованием холодного оружия на двух врачей, что вызвало широкий общественный резонанс и серьезную обеспокоенность в медицинском сообществе.

Задержанный, 23-летний мужчина, признался в совершении нападения, мотивируя свои действия личной обидой и недовольством оказанной медицинской помощью его матери. По его словам, он намеренно атаковал хирурга, обвиняя его в том, что тот якобы не оказал должной помощи его матери, страдавшей от болей в почках около месяца назад. Мужчина утверждает, что не планировал убивать врача, однако его действия привели к серьезным травмам обоих пострадавших.

В ходе допроса, кадры которого были опубликованы пресс-службой МВД по Республике Дагестан, задержанный подробно изложил свою версию произошедшего, подчеркивая, что его гнев был направлен исключительно на хирурга. При этом, как пояснили в пресс-службе министерства, под словом «задел» задержанный подразумевал отказ хирурга принять его мать на прием. Важно отметить, что мужчина не осознавал, что для решения проблемы его матери требовалась консультация врачей другой специализации – терапевта или нефролога, что могло бы предотвратить возникновение конфликта.

Травматолог, оказавший помощь хирургу, также получил ножевые ранения, что свидетельствует о хладнокровности и жестокости нападавшего. Следственные органы незамедлительно отреагировали на произошедшее, возбудив уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за покушение на убийство. По данным Следственного управления СК РФ по Республике Дагестан, дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п.

«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Оперативные службы провели задержание нападавшего сразу после попытки скрыться с места преступления. По словам старшего в смене охраны медучреждения, Магомеда Кудиясулова, злоумышленника догнали и задержали охранники больницы. В настоящее время один из пострадавших врачей находится в критическом состоянии, что вызывает серьезную тревогу за его жизнь.

Врачи прилагают все усилия для его спасения. В ходе допроса задержанный признался в употреблении запрещенных веществ, что может рассматриваться как отягчающее обстоятельство и повлиять на квалификацию его действий. Этот факт также поднимает вопросы о необходимости усиления контроля за распространением наркотических средств в регионе и оказании помощи лицам, страдающим от наркотической зависимости. Необходимо провести тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего, чтобы установить истинные мотивы нападавшего и привлечь его к ответственности в соответствии с законом.

Данный инцидент вызвал волну возмущения и сочувствия в обществе. Многие выражают поддержку пострадавшим врачам и требуют строгого наказания для виновного. Произошедшее также поднимает важные вопросы о безопасности медицинских работников и необходимости усиления мер по защите их жизни и здоровья. Врачи ежедневно рискуют своей жизнью, оказывая помощь пациентам, и должны быть уверены в своей безопасности.

Необходимо обеспечить им достойные условия труда и защиту от насилия. Кроме того, этот случай подчеркивает важность повышения уровня медицинской грамотности населения и информирования о правилах обращения за медицинской помощью. Многие пациенты не знают, к какому специалисту следует обращаться с той или иной проблемой, что может приводить к недовольству и конфликтам. Необходимо проводить разъяснительную работу среди населения, чтобы люди знали свои права и обязанности в сфере здравоохранения.

Также важно обратить внимание на проблему доступности медицинской помощи, особенно в отдаленных районах республики. Отсутствие возможности своевременно получить квалифицированную медицинскую помощь может приводить к ухудшению состояния здоровья и возникновению недовольства у пациентов. Необходимо развивать систему здравоохранения, чтобы каждый житель республики имел доступ к качественной медицинской помощи





