Нападение на врачей в Махачкале: подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело

В Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале мужчина напал на двух врачей, нанеся им колото-резаные ранения. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство. Пострадавшие госпитализированы.

В Махачкале произошел вопиющий случай нападения на медицинских работников Республиканской клинической больницы имени Вишневского. Вечером 23 апреля один из посетителей, находясь в состоянии, предположительно, наркотического опьянения, внезапно напал на двух врачей – хирурга и травматолога, нанеся им не менее двух проникающих колото-резаных ранений в область жизненно важных органов.

Этот акт насилия вызвал широкий общественный резонанс и немедленную реакцию правоохранительных органов. Следственный комитет Российской Федерации по Республике Дагестан незамедлительно возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за покушение на убийство, что подчеркивает серьезность произошедшего. Инцидент развернулся в тот момент, когда подозреваемый находился в больнице вместе со своим родственником, который привез супругу на осмотр. Пока родственник находился на приеме у врача, нападавший бесцельно бродил по коридорам, заглядывая в кабинеты, что, возможно, свидетельствует о его заранее обдуманных намерениях.

По данным следствия, нападение произошло на почве внезапно возникшей неприязни, однако, как выяснилось в ходе предварительного следствия, у нападавшего были личные мотивы, связанные с отказом одного из врачей оперировать его мать, обращавшуюся в больницу с жалобами на боли в почках около месяца назад. Этот факт указывает на то, что нападение не было спонтанным, а являлось результатом накопившейся обиды и отчаяния.

Хирург, получивший наиболее тяжелые ранения, был экстренно прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии, где его состояние остается под пристальным наблюдением врачей. Травматолог, оказавшийся рядом и попытавшийся помочь коллеге, также получил ножевые ранения, однако его состояние оценивается как средней степени тяжести и остается стабильным. Оперативные действия сотрудников охраны больницы и полиции позволили быстро задержать нападавшего. После совершения преступления он попытался скрыться, выпрыгнув через окно, но был догнан охранниками, когда уже успел запрыгнуть в автомобиль.

Охранникам удалось извлечь его из машины и удержать до прибытия сотрудников правоохранительных органов. В ходе задержания подозреваемый признался в употреблении наркотиков, что, вероятно, повлияло на его поведение и принятие решения о совершении нападения. В настоящее время он находится под стражей и проходит медицинское освидетельствование для установления наличия в организме запрещенных веществ или алкоголя. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, включая мотивы нападавшего и степень его вменяемости.

Данный инцидент вновь поднимает вопрос о безопасности медицинских работников и необходимости усиления мер по защите их жизни и здоровья. Министерство здравоохранения Республики Дагестан оказывает всестороннюю поддержку пострадавшим врачам и их семьям, а также принимает меры по обеспечению безопасности в медицинских учреждениях региона. Этот случай является тревожным сигналом и требует немедленного реагирования со стороны общества и государства





