Наоя Иноуэ защитит титулы в бою с Муроджоном Ахмадалиевым

14 сентября состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе. Наоя Иноуэ проведет защиту своих поясов против Муроджона Ахмадалиева.

14 сентября в Японии состоится масштабный вечер профессионального бокс а, главным событием которого станет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе. Японский боец Наоя Иноуэ будет проводить защиту своих чемпионских поясов против Муроджона Ахмадалиева. Этот бой не стоит пропустить, даже если ночью вы будете следить за противостоянием Канело и Кроуфорда.

Начало трансляции боксёрского турнира запланировано на 10:30 мск, а Иноуэ и Ахмадалиев выйдут в ринг ориентировочно в 13:45 мск. Наоя Иноуэ считается одним из самых опасных «мухачей» в современном боксе. В любой весовой категории японец всегда нацелен на нокауты. 30 боёв, 30 побед, 27 финишей – феноменальная статистика, которой могут позавидовать даже тяжеловесы. В отличие от Канело, который уже четыре года не может ни одного оппонента нокаутировать, Иноуэ побеждает нокаутами на протяжении шести лет в каждом своём поединке. Последнему сопернику, которому удалось добраться до судейского решения с Иноуэ, был Нонито Донэр в финале Всемирной боксёрской суперсерии 2019 года. Поэтому Наоя будет нацелен на финиш и в предстоящем поединке, тем более у себя дома. Иноуэ – одна из главных звезд Турки Аль аш-Шейха, с которой у саудовского спортивного деятеля связаны большие планы и надежды. При этом многие отмечают, что в дивизионах «мухачей» нет сильной и звёздной оппозиции, что влияет на репутацию японца. В планах у Турки вести японца вверх по категориям. В случае успешной защиты Иноуэ, скорее всего, оставит пояса вакантными и отправится в полулёгкий дивизион, где его ожидает непобеждённый британский чемпион Ник Болл – и это уже будет по-настоящему большой бой. А там и до Джервонты Дэвиса, с которым тоже хотят свести Иноуэ, недалеко. У Иноуэ не сложилась карьера в олимпийском боксе: в 2011 году он пытался отобраться на Олимпиаду в Лондон, однако не сумел и перебрался в профессионалы. В карьере Наои встречались соперники, у которых был похожий любительский бэкграунд: например, Стивен Фултон. Но вот с опытными боксёрами-любителями Наоя ещё не дрался. А у Ахмадалиева в этом плане колоссальный опыт и отличные результаты: у представителя Узбекистана есть бронза Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016, серебро чемпионата мира в Дохе-2015 и золото чемпионата Азии – 2017.Другой вопрос, поможет ли ему этот любительский опыт, ведь всё-таки профессиональный бокс – совершенно другая дисциплина, в которой опыта больше у Монстра





