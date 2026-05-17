Накануне Международного Дня музеев мужчина зашёл в Эрмитаж и захватил императорский трон с ножом

Согласно пресс-службе Эрмитажа, инцидент с мужчиной, забравшимся на императорский трон в Георгиевском зале, произошёл накануне Международного Дня музеев, в день бесплатного посещения. Похититель был задержан сотрудниками полиции и odpravлен с оружием. Спасибо сотрудникам Росгвардии за их помощь в изгнании мужчины.

Эрмитаж охарактеризовал инцидент с мужчиной, забравшимся на императорский трон в Георгиевском зале, как вооружённую провокацию.

В пресс-службе музея злоумышленника задержали и доставили в 78-й отдел полиции, оружие у него изъяли. К счастью, ни сотрудники музея, ни другие посетители не пострадали. Отмечается, что всё произошло накануне Международного Дня музеев в день бесплатного посещения. Был проведён первичный визуальный осмотр тронного кресла и скамейки к нему.

Более детально состояние сохранности экспонатов изучат специалисты музеяПоявилось видео с бизнесменом, который с ножом захватил трон в Эрмитаже. Мужчина перешагнул через верёвочное ограждение и уселся на кресло. Смотрительница потребовала покинуть экспонат, однако нарушитель в ответ вытащил нож и начал размахивать оружием. Вывести мужчину удалось только при помощи сотрудников Росгвардии, при этом бизнесмен оказывал сопротивление при задержании





