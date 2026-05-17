Head Topics

Накануне Международного Дня музеев мужчина зашёл в Эрмитаж и захватил императорский трон с ножом

Информация О Музеях И Культурном Наследии News

Накануне Международного Дня музеев мужчина зашёл в Эрмитаж и захватил императорский трон с ножом
ПроспыханиеЗащита ЭкспонатовОтложение В Отдел Полиции
📆5/17/2026 5:43 PM
📰lifenews_ru
41 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 68%

Согласно пресс-службе Эрмитажа, инцидент с мужчиной, забравшимся на императорский трон в Георгиевском зале, произошёл накануне Международного Дня музеев, в день бесплатного посещения. Похититель был задержан сотрудниками полиции и odpravлен с оружием. Спасибо сотрудникам Росгвардии за их помощь в изгнании мужчины.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииЭрмитаж охарактеризовал инцидент с мужчиной, забравшимся на императорский трон в Георгиевском зале, как вооружённую провокацию.

В пресс-службе музея злоумышленника задержали и доставили в 78-й отдел полиции, оружие у него изъяли. К счастью, ни сотрудники музея, ни другие посетители не пострадали. Отмечается, что всё произошло накануне Международного Дня музеев в день бесплатного посещения. Был проведён первичный визуальный осмотр тронного кресла и скамейки к нему.

Более детально состояние сохранности экспонатов изучат специалисты музеяПоявилось видео с бизнесменом, который с ножом захватил трон в Эрмитаже. Мужчина перешагнул через верёвочное ограждение и уселся на кресло. Смотрительница потребовала покинуть экспонат, однако нарушитель в ответ вытащил нож и начал размахивать оружием. Вывести мужчину удалось только при помощи сотрудников Росгвардии, при этом бизнесмен оказывал сопротивление при задержании

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Проспыхание Защита Экспонатов Отложение В Отдел Полиции Задержание Росгвардия

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-17 20:42:50