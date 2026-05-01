Статуэтка 'Оскар', принадлежащая режиссеру Павлу Таланкину, была найдена в аэропорту Франкфурта-на-Майне после пропажи во время перелета из США в Германию. Авиакомпания Lufthansa приносит извинения и обещает скорую передачу награды.

Статуэтка премии ' Оскар ', принадлежащая режиссеру Павлу Таланкину, успешно найдена после непродолжительного исчезновения во время транспортировки из Соединенных Штатов в Германию. Об этом радостном известии сообщили представители авиакомпании Lufthansa в пятницу, 1 мая.

Ценная награда в настоящее время находится в безопасном месте – в аэропорту Франкфурта-на-Майне, как подтвердили в пресс-службе авиаперевозчика. Lufthansa выразила искренние извинения режиссеру Таланкину за доставленные неудобства и заверила его в скорейшей передаче 'Оскара'. В данный момент сотрудники авиакомпании активно выясняют, находится ли сам Павел Таланкин во Франкфурте, и проводят тщательное расследование обстоятельств, при которых награда могла быть утеряна. Первоначально о пропаже 'Оскара' сообщил второй режиссер фильма Дэвид Боренштейн, рассказав о необычной ситуации, произошедшей в аэропорту имени Джона Кеннеди.

По его словам, сотрудники службы безопасности аэропорта неожиданно запретили Таланкину пронести статуэтку в салон самолета, мотивируя это тем, что она потенциально может быть использована в качестве оружия.

'Оскар' был помещен в коробку и отправлен в багажное отделение, однако по прибытии в пункт назначения коробка с наградой не была обнаружена. Боренштейн выразил свое недоумение по поводу произошедшего, опубликовав пост в социальных сетях и обратившись к Администрации транспортной безопасности (TSA) с вопросом о прецедентах подобных ситуаций. Он задался вопросом, была бы ситуация иной, если бы Таланкин был более известным актером или свободно владел английским языком.

В ответ на обращение Lufthansa пообещала провести всестороннюю проверку и приложить максимум усилий для скорейшего возвращения 'Оскара' его владельцу, передав дело на более высокий уровень рассмотрения. Это не первая примечательная история, связанная с 'Оскаром' Павла Таланкина. Ранее, в марте, соавтор фильма 'Господин Никто против Путина' принес свою награду в простой авоське в православную церковь на территории России. Этот поступок привлек внимание прокуратуры, которая выразила обеспокоенность тем, что фильм может формировать 'негативное отношение' к российской власти и военной операции в Украине.

Фильм 'Господин Никто против Путина' рассказывает о трансформации российской школьной системы после начала полномасштабного вторжения в Украину. Павел Таланкин, работая учителем, вел скрытую видеосъемку происходящего в школе, фиксируя реакцию учеников и преподавателей на политические изменения. Собранные материалы были вывезены из России и стали основой для создания документального фильма. Кроме того, Павел Таланкин освятил свой 'Оскар' в Париже, обратившись с просьбой к протоиерею Алексею Уминскому.

Важно отметить, что в России фильм 'Господин Никто против Путина' запрещен к показу. Фильм 'Господин Никто против Путина', или Как учитель снял разоблачительный фильм о пропаганде в школе, стал настоящим открытием кинофестиваля Sundance-2025. Он возник благодаря заданию руководства школы Павлу Таланкину – фиксировать на видео реализацию политики Кремля в сфере образования. Этот процесс позволил запечатлеть распространение военной пропаганды во всех деталях.

Павел передал видеозаписи западным продюсерам и покинул Россию. Фильм 'Господин Никто против Путина', снятый Дэвидом Боренштейном и Павлом Таланкиным, получил премию 'Оскар' в номинации 'Лучший документальный фильм', демонстрируя, как провластная пропаганда распространяется в российских школах





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Самолет совершил внеплановую посадку из-за нехватки топлива на рейсе из Китая в ГерманиюЛетевший из КНР в Германию самолет Lufthansa сел в Вене из-за нехватки топлива

Read more »

Lufthansa планирует снять почти сто маршрутов в Германии из-за налоговBloomberg: Lufthansa сократит около ста внутренних маршрутов из-за сборов

Read more »

123 пассажира рейса из Мюнхена оказались заперты в самолете на всю ночьБолее ста пассажиров рейса Lufthansa были вынуждены провести около восьми часов на борту самолета.

Read more »

Забастовка бортпроводников Lufthansa: отменены сотни рейсовПо оценке объединения немецких аэропортов ADV, ожидается, что из-за забастовки Lufthansa и ее региональной 'дочки' Lufthansa CityLine будут отменены более 520 рейсов, пострадают около 90 000 пассажиров.

Read more »

Пилоты авиакомпании Lufthansa вновь устраивают забастовкуПрофсоюз Vereinigung Cockpit сообщил о стачке пилотов авиакомпаний Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine и Eurowings в период с 16 по 17 апреля.

Read more »

Легендарную 'Тетушку Ю' теперь можно увидеть во ФранкфуртеСамолет-олдтаймер Junkers Ju 52 стал одним из главных экспонатов нового посетительского центра компании Lufthansa.

Read more »