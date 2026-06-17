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Назаров о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: "Наш кубок круче"

Хоккей News

Назаров о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: "Наш кубок круче"
КХЛНХЛКубок Стэнли
📆6/17/2026 7:24 AM
📰sportsru
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Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию.

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию. Он считает, что политика регулярно вмешивается в спорт, и это не удивительно.

Назаров также отметил, что кубок назван в честь величайшего советского космонавта Юрия Гагарина, а не британца Артура Стэнли, который был политиком и не имеет известности в России. Он считает, что наш кубок однозначно круче, чем Кубок Стэнли. Депутат Журова поддержал Назарова, отметив, что игроки из России прославляют нашу школу, а НХЛ не запрещает им позиционироваться как россиянам. Юрзинов оценил сезон НХЛ, отметив, что он стал блестящим для системы СКА.

ИИХФ не упомянула россиян в статье о победе "Каролины" в Кубке Стэнли. Депутат Свищев считает, что это не удивляет, поскольку нашего возвращения никто не ждет. Ахтямов сделал шатаут в 3-м матче финала плей-офф АХЛ, отразив 24 броска "Чикаго Вулвс". Фарм "Торонто" ведет 3-0 в серии с фармом "Каролины" "Колорадо" обменял Колтона и Поша в "Нэшвилл" на Хрону и 2 драфт-пика 3-го раунда.

Новый генменеджер "Предаторс" Макфарленд провел 1-й трейд с бывшей командой. Директор "Северстали" об интересе СКА к Самойлову: "Он может просто уйти, это не очень нравится. Лучше синица в руках, чем журавль в небе". Гертл о Торторелле в "Вегасе": "Тортс изменил атмосферу в раздевалке, отлично справился с мотивацией.

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Для меня очень важно психологическое здоровье". Генменеджер "Филадельфии" об обмене вратарями с "Торонто": "Приход Уолла - шаг вперед на нас, он поможет Владаржу. Эрссону пора было сменить обстановку". Депутат Свищев о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: "Это неправильно, но сейчас такие времена.

В обозримом будущем проблемы будут разрешены, и ребята из России увидят Кубок".

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КХЛ НХЛ Кубок Стэнли Андрей Назаров Юрий Гагарин Артур Стэнли

 

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