Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию.

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию. Он считает, что политика регулярно вмешивается в спорт, и это не удивительно.

Назаров также отметил, что кубок назван в честь величайшего советского космонавта Юрия Гагарина, а не британца Артура Стэнли, который был политиком и не имеет известности в России. Он считает, что наш кубок однозначно круче, чем Кубок Стэнли. Депутат Журова поддержал Назарова, отметив, что игроки из России прославляют нашу школу, а НХЛ не запрещает им позиционироваться как россиянам. Юрзинов оценил сезон НХЛ, отметив, что он стал блестящим для системы СКА.

ИИХФ не упомянула россиян в статье о победе "Каролины" в Кубке Стэнли. Депутат Свищев считает, что это не удивляет, поскольку нашего возвращения никто не ждет. Ахтямов сделал шатаут в 3-м матче финала плей-офф АХЛ, отразив 24 броска "Чикаго Вулвс". Фарм "Торонто" ведет 3-0 в серии с фармом "Каролины" "Колорадо" обменял Колтона и Поша в "Нэшвилл" на Хрону и 2 драфт-пика 3-го раунда.

Новый генменеджер "Предаторс" Макфарленд провел 1-й трейд с бывшей командой. Директор "Северстали" об интересе СКА к Самойлову: "Он может просто уйти, это не очень нравится. Лучше синица в руках, чем журавль в небе". Гертл о Торторелле в "Вегасе": "Тортс изменил атмосферу в раздевалке, отлично справился с мотивацией.

Когда он пришел, мы не знали, попадем ли вообще в плей-офф". Киселевич об Олимпиаде-2018: "Это я буду помнить всю жизнь - чувство команды, которая может горы свернуть. У нас на лавке была бешеная энергия, колоссальное братство". Марнер о том, что игра за "Вегас" после "Торонто" помогла снять стресс: "Новая обстановка позволила немного расслабиться.

Для меня очень важно психологическое здоровье". Генменеджер "Филадельфии" об обмене вратарями с "Торонто": "Приход Уолла - шаг вперед на нас, он поможет Владаржу. Эрссону пора было сменить обстановку". Депутат Свищев о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: "Это неправильно, но сейчас такие времена.

В обозримом будущем проблемы будут разрешены, и ребята из России увидят Кубок".

"Нефтехимик" и "Челны" подписали соглашение о сотрудничестве: "Цель - системно развивать резерв, выстроить единую вертикаль подготовки и усилить хоккейную экосистему Татарстана". Кравчук о Свечникове: "Узловой форвард для "Каролины", сочетающий и звездные, и рабочие задатки. Таких в нашей школе, мягко говоря, не очень много". Эрик Стаал о победе "Каролины" в Кубке Стэнли: "Джордан был невероятен на протяжении всего плей-офф, всего сезона. Работал с первого дня. Он этого заслуживает





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

КХЛ НХЛ Кубок Стэнли Андрей Назаров Юрий Гагарин Артур Стэнли

United States Latest News, United States Headlines