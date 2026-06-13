Над регионами РФ уничтожили 177 БПЛА противника за ночь. В Краснодарском крае при падении БПЛА началось возгорание на морском терминале, где погиб человек и пострадали трое. В тушении пожара задействованы около 100 человек.

Над регионами РФ уничтожили 177 БПЛА противник а за ночь . В Краснодарском крае при падении БПЛА началось возгорание на морском терминале, где погиб человек и пострадали трое.

В тушении пожара задействованы около 100 человек. Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 177 украинских БПЛА самолётного типа над территориями 14 регионов, Чёрным и Азовским морями. В ведомстве уточнили, что беспилотники перехватили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей. В Ростовской области при падении БПЛА началось возгорание на морском терминале, где погиб человек.

В Москве при падении двух БПЛА пострадали люди. В Белгородской области при падении БПЛА пострадали три человека, один из которых погиб. В Брянской области при падении БПЛА пострадали три человека, один из которых погиб. В Суземке при падении БПЛА пострадали двое мирных жителей, один из которых скончался.

В посёлке Пролетарский Ракитянского округа произошла детонация дрона на парковке коммерческого объекта. В результате взрыва повреждены стёкла и кузовы четырёх автомобилей





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БПЛА Противник Ночь Краснодарский Край Морской Терминал Пожар Люди Пострадали Погиб

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