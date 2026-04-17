Надежда или агония: Горбатый кит Тимми в Балтийском море проявляет активность, но шансы на спасение тают

Горбатый кит Тимми, уже три недели находящийся на мели в Балтийском море, внезапно начал двигаться, однако эксперты опасаются, что это может быть признаком боли или предсмертной агонии, а не попытки спасения. Состояние животного крайне тяжелое, есть подозрения на травмы от рыболовной сети. Новая спасательная операция началась, но шансы на выживание оцениваются как минимальные.

Горбатый кит по кличке Тимми, который уже почти три недели находится в бедственном положении, выброшенный на мель в Балтийском море, неожиданно проявил признаки активности. Согласно сообщению газеты Bild от 17 апреля, на видеозаписях отчетливо видно, как гигантское животное резко взмахнуло хвостовым плавником, выпустило мощный фонтан воды и переместилось на несколько метров по песчаной отмели в районе города Висмар.

Несмотря на эти внешние проявления борьбы за свободу, эксперты относятся к ситуации с большим скептицизмом. Немецкий морской биолог и авторитетный исследователь китов Фабиан Риттер объяснил, что подобная внезапная активность у застрявших морских млекопитающих зачастую свидетельствует о сильной боли или остром стрессе. «Нельзя исключать, что мы наблюдаем начало предсмертной агонии. Только дальнейшее наблюдение покажет, является ли это движение предвестником скорого конца», — предостерег специалист.

По мнению Риттера, текущая активность кита, скорее всего, вызвана колоссальным стрессом, связанным с присутствием спасателей, лодок и шумной обстановкой вокруг. Биолог особо подчеркнул, что состояние Тимми оценивается как крайне тяжелое. Животное находится в состоянии крайнего истощения, и, по предварительным данным, в его пасти застряли обрывки рыболовной сети, что могло привести к травмам и невозможности нормально питаться.

Ученый выразил критическое отношение к проводимой частной спасательной операции, считая, что у кита остается ничтожно мало шансов на выживание. «Даже если операция по эвакуации пройдет успешно, Тимми можно будет считать спасенным только после того, как он продемонстрирует жизнеспособность, проплавав в открытых водах Северной Атлантики несколько недель», — добавил Риттер.

Специалист резюмировал, что за последние недели этот кит неоднократно удивлял наблюдателей своими действиями, однако в нынешнем критическом состоянии он абсолютно не подходит для проведения сложных эвакуационных работ из-за своей крайности слабости. Эта ситуация напоминает о трагических судьбах морских обитателей, оказавшихся в неволе, как, например, история с дельфинами, выброшенными на берег вблизи Севастополя, и параллели с резонансным делом о «китовой тюрьме» в Приморье.

Тем временем, 16 апреля в Германии стартовала новая, масштабная операция по спасению кита Тимми, к которой привлечены ведущие экологи, ветеринары и сотрудники береговых служб.

Еще 29 марта старший комиссар водной полиции Висмара Хольгер Краус выражал пессимизм, заявляя, что кит, скорее всего, погибнет, основываясь на своем предыдущем опыте спасения китов схожих размеров, ни один из которых не выжил. Немецкие службы уже предпринимали попытки спасения горбатого кита, который около четырех суток находился в Балтийском море, но 28 марта животное вновь оказалось на мелководье.

По сообщению Bild, на место происшествия немедленно выдвинулись полиция и служба охраны животных, а береговая охрана патрулирует воды залива, осуществляя поиск других морских обитателей, нуждающихся в помощи





