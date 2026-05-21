Нагорный готов вернуться на Олимпийскую арену

Российский гимнаст Никита Нагорный заявил о возможности возобновления карьеры и попытке отобраться на Олимпийские игры. Он отметил, что флаг и гимн вернули, намеки на его возвращение уже есть, и он готов к отбору на Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

Российский гимнаст Никита Нагорный заявил, что может возобновить карьеру и попытаться отобраться на Олимпийские игры. 17 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским и белорусским спорт сменам выступать на соревнованиях с флагом и гимном.

– Относительно вашей карьеры пока ничего не ясно. Тренеры говорят, что вы ее завершили, вы говорили, что пока решения нет. – Сейчас флаг и гимн вернули, намеки и шутки уже ходят, чтобы я возвращался, готовился к Олимпийским играм в Лос‑Анджелесе. – Да.

Мне все позволяет это сделать. Отбор будет таким: чемпионат мира пройдет в Китае, чемпионат Европы – в Армении. Там у меня санкций нет, меня пустят. Олимпиада – в Лос‑Анджелесе, к тому времени, может быть, что‑то решится.

Поэтому есть такие предпосылки . Общественная и спортивная нагрузки с точки зрения функционера у меня настолько сегодня большие, что порой для семьи времени найти не могу, не то что для тренировок. – 100%! Для меня это мечта – третья взрослая Олимпиада.

И как будто порох у меня еще остался. – Очень вспоминаются. Это те эмоции, которые я никогда в жизни больше нигде не получу. Олимпиада – единственный старт, где это возможно, – сказал Нагорный.

