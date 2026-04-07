Наводнения в Дагестане: сочетание климатических изменений и человеческого фактора

В Дагестане после наводнений власти указывают на изменение климата как основную причину бедствия, однако журналисты и эксперты отмечают решающую роль хаотичной застройки, загрязнения инфраструктуры и нехватки систем водоотведения.

Глава Дагестан а Сергей Меликов в эфире телеканала НТВ 7 апреля заявил о стабилизации обстановки в республике после наводнений, но отметил значительный ущерб, нанесенный стихией. Он подчеркнул, что пострадало «примерно такое же количество поврежденных домовладений, частных участков и хозяйственных объектов», как и во время предыдущих бедствий. Наиболее пострадавшими районами были названы Махачкала , Каспийск, Хасавюртовский и Дербентский районы.

Однако, по мнению Forbes, катастрофические последствия наводнений в Дагестане связаны не только с изменением климата, на которое ссылаются чиновники, но и с внутренними проблемами, включая хаотичную застройку и неразвитость инфраструктуры водоотведения. \Одним из ключевых факторов, усугубивших ситуацию, является состояние Канала имени Октябрьской революции (КОР), который проходит через Махачкалу. Канал, изначально созданный для мелиорации и обеспечения водой, сегодня сильно загрязнен. В него попадают стоки, мусор и трупы животных, что приводит к его переполнению во время дождей и ухудшению качества воды. Несмотря на установленную водоохранную зону, строительство вдоль канала продолжается, нарушая санитарные нормы и усугубляя проблему. Реконструкция КОР, включающая заключение канала в трубу, строительство очистных сооружений и организацию отвода стоков, оценивается в 15 миллиардов рублей, но проект пока не реализован. \Помимо этого, серьезные проблемы вызывает застройка мелиоративных каналов, примыкающих к КОР. Они засыпаются мусором и грунтом, на них возводятся дома и дороги, что препятствует нормальному отводу воды и приводит к затоплениям. Хаотичная городская застройка, отсутствие плана развития города, нехватка дренажных систем и ливневой канализации также способствуют разрушительным последствиям наводнений. Эксперты отмечают, что многие новые дома возведены без учета необходимых инженерных систем, что усугубляет риски затопления. Власти признают нарушения при строительстве и «бездумную застройку», но ситуация с наводнениями остается стандартной для региона: выделяются средства на реконструкцию, работы проводятся с нарушениями, и проблемы остаются. Недостаточный контроль за водохранилищами и загрязнение русел рек также являются важными причинами наводнений. Примером служит прорыв земляного вала Геджухского водохранилища, которое уже давно признано потенциально опасным, но не было должным образом реконструировано. Русла рек, которые могли бы отводить воду, также забиты мусором, застроены или используются для сброса отходов, усугубляя ситуацию. Меликов выразил надежду, что сложившаяся ситуация научит жителей и власти более ответственно относиться к решению проблем, связанных с наводнениями и развитием инфраструктуры





meduzaproject / 🏆 10. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Дагестан Наводнения Климат Застройка Инфраструктура КОР Махачкала

United States Latest News, United States Headlines