Проект предусматривает укрепить береговую линию, возвести подпорные стены, оборудовать детские и спортивные площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, тропы здоровья, а также строительство четырех пешеходных эстакад.

Москва , 16 июня - АиФ- Москва . Набережную Марка Шагала в Даниловском районе Москвы продлят до затона Новинки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Протяженность нового участка составит 1,2 километра — от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки. В рамках проекта планируется укрепить береговую линию и возвести подпорные стены. По словам Собянина, территория станет новым общественным пространством для отдыха и прогулок. Здесь оборудуют детские и спортивные площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, а также тропы здоровья.

"Площадь благоустройства составит около 90 тысяч квадратных метров. Фактически набережная станет новой парковой зоной. В центре расположится амфитеатр, рядом с ним — причал. Появятся еще две площадки для проведения мероприятий", — написал мэр Москвы.

Проект также предусматривает строительство четырех пешеходных эстакад, которые обеспечат непрерывную связь прогулочных маршрутов вдоль Москвы-реки. С новых сооружений откроются виды на акваторию и городские пейзажи. Завершить основные работы по благоустройству планируется в 2027 году. Ранее Сергей Собянин сообщил об открытии двух новых высокотехнологичных производств на территории особой экономической зоны "Технополис Москва".

На новых предприятиях будут выпускать медицинское оборудование и светотехническую продукцию для авиации, флота и космической отрасли. Оцените материал МоскваБлагоустройствоМосква-рекаДаниловский районГородская средаИнфраструктураМоскваСергей Собяни





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