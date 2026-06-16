Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заявила, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила россиянам, выигравшим Кубок Стэнли, привозить трофей на родину из‑за опасений негативной реакции общественности. В составе американского клуба обладателями трофея стали три россиянина: вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.

НХЛ запретила россия нам, выигравшим Кубок Стэнли , привозить трофей на родину из‑за опасений негативной реакции общественности, заявила депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту . В воскресенье «Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли, победив в финале «Вегас» со счетом 4–2.

В составе американского клуба обладателями трофея стали три россиянина: вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Ранее вице‑комиссар НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не позволит в межсезонье привезти Кубок Стэнли в Россию, но у россиян будет возможность провести день с трофеем в другой стране. депутат Госдумы РФ считает, что лига не хочет рисковать политическими скандалами и хочет избежать негативного влияния на соревнование. Она также отметила, что даже мнения американцев по этому поводу разделились бы.

Первый тренер Свечникова — о победе «Каролины» в Кубке Стэнли: «Приятно, что мы являемся частью большого дела». Хоккеист «Спартака» Гальченюк внесен в базу сайта «Миротворец». Сушинский — о победе «Каролины» в НХЛ: «Это должно было когда‑нибудь случиться. Приятно за троих наших ребят».

Хоккеист Демидов: «На ЧМ болею за сборную Португалии, там выступает мой любимый игрок Криштиану Роналду». Фетисов — о победе трех россиян в Кубке Стэнли: «Не сочетается с тем, что нас хотят в остальной мир определить». Российские хоккеисты Демидов и Никишин вошли в символическую сборную новичков сезона НХЛ. Крикунов — о позиции Швеции, Чехии и Финляндии против допуска сборной России по хоккею: «Их просто заклинило.

Время все рассудит». Российский хоккеист Ядыкин умер в возрасте 21 года. Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал». Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 841





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