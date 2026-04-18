НАТО наращивает военный потенциал в Балтийско-Скандинавском регионе, Россия готовится к ответным мерам

📆4/18/2026 12:18 AM
📰Известия
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил об активной проработке НАТО путей наращивания боевого потенциала и расширения присутствия на ключевых географических направлениях, особо отметив Балтийско-Скандинавский регион. Россия рассматривает различные сценарии ответных мер, включая укрепление сдерживания, на фоне опасений военных экспертов о возможных провокациях со стороны Запада.

Североатлантический альянс активно прорабатывает вопросы укрепления своих боевых возможностей и расширения военного присутствия на стратегически важных географических направлениях, включая Балтийско-Скандинавский регион. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко 18 апреля сообщил, что именно этот регион стал объектом повышенного внимания НАТО .

Он подчеркнул, что активность альянса не ограничивается только Балтикой и Скандинавией, но затрагивает и другие ключевые операционные среды. "В настоящий момент Североатлантический блок активно прорабатывает пути наращивания боевого потенциала и расширения присутствия на ключевых географических направлениях и во всех операционных средах. Особенно рьяно в этом отношении осваивается Балтийско-Скандинавский регион", — цитирует слова Грушко агентство "РИА Новости". Данное заявление российских дипломатов свидетельствует о растущей напряженности в регионе, где интересы России и НАТО пересекаются. Усиление военного потенциала в Балтийско-Скандинавском регионе может иметь далеко идущие последствия для общей безопасности в Европе и Североатлантическом регионе. Россия внимательно отслеживает действия альянса и готовится к соответствующим ответным мерам. На этом фоне Москва рассматривает различные сценарии реакции на наращивание сил НАТО, включая меры сдерживания. Важно отметить, что подобные шаги альянса могут спровоцировать новые вызовы и угрозы, требующие взвешенного и продуманного подхода со стороны российского руководства. Геополитическая обстановка в регионе становится все более сложной, и любое увеличение военной активности может привести к эскалации напряженности. Ранее, 23 февраля, Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой высказывал опасения относительно возможных провокаций со стороны западных стран, направленных на втягивание России в конфликт. По его мнению, такие провокации могут быть инсценированы на границе с НАТО. Он подчеркнул, что масштабное противостояние возможно лишь при условии, что Россия будет вовлечена в заранее спланированную уловку. В качестве одного из потенциальных сценариев генерал-майор назвал ситуации, которые могут развернуться на приграничных территориях, включая район Калининграда. Эти высказывания генерала Липового перекликаются с текущими действиями НАТО, указывая на потенциальную целенаправленность усилий альянса по созданию очагов напряженности. Возможность инсценировок и провокаций на границах России, особенно в контексте активного развития военной инфраструктуры в прилегающих регионах, представляет собой серьезную угрозу, требующую повышенного внимания со стороны российских силовых структур и органов внешней политики. Не исключено, что наращивание боевого потенциала НАТО в Балтийско-Скандинавском регионе является частью более широкой стратегии, нацеленной на создание условий для подобных провокационных действий. Таким образом, заявления как дипломатического ведомства, так и военных экспертов указывают на реальную обеспокоенность России по поводу милитаризации приграничных территорий и возможного развития конфликтных сценариев. Ответные меры России на потенциальное размещение сил НАТО в Северной Европе и усиление их присутствия в Арктическом совете являются предметом пристального изучения. Россия намерена принять меры, направленные на обеспечение своей безопасности и поддержание стратегического баланса. Эти меры могут включать в себя как дипломатические, так и военные аспекты. Важно, чтобы любая реакция со стороны России была пропорциональной и отвечала существующим угрозам, не провоцируя излишней эскалации. Укрепление потенциала сдерживания остается приоритетом, но при этом Россия будет стремиться к диалогу и поиску путей деэскалации, где это возможно. Действия НАТО в Балтийско-Скандинавском регионе, особенно учитывая их возможную связь с усилением активности в Арктике, требуют комплексного подхода к обеспечению национальной безопасности. Учитывая, что Арктический совет является платформой для сотрудничества, любое милитаризированное решение может подорвать его деятельность и привести к негативным последствиям для регионального сотрудничества. Россия, как одна из арктических держав, заинтересована в поддержании стабильности и безопасного развития Арктического региона, поэтому любые односторонние шаги, направленные на милитаризацию, вызывают обеспокоенность

