Командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что у РФ нет намерений атаковать альянс, а командующий Сухопутными войсками ФРГ генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг призвал быть 'готовыми сражаться' с РФ к 2029 году или даже раньше. По словам аналитиков, подобные алармистские заявления в ЕС служат для выбивания военных бюджетов и закручивания гаек в обществе.
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что у РФ нет намерений атаковать альянс. По его словам, к такому выводу он пришёл на основании данных разведки.
Несмотря на это, в ЕС продолжают нагнетать истерию по поводу возможного конфликта НАТО с Москвой уже в 2029 году. В частности, командующий Сухопутными войсками ФРГ генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг призвал быть 'готовыми сражаться' с РФ к этому сроку или даже раньше. По словам аналитиков, подобные алармистские заявления в ЕС служат для выбивания военных бюджетов и закручивания гаек в обществе
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