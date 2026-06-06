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НАТО рассматривает новую инициативу по военному финансированию Украины на сумму 70 миллиардов евро

Политика News

НАТО рассматривает новую инициативу по военному финансированию Украины на сумму 70 миллиардов евро
НАТОУкраинаВоенная Помощь
📆6/6/2026 4:46 AM
📰aifonline
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Страны НАТО обсуждают возможность нового обязательства по военному финансированию Украины на общую сумму 70 миллиардов евро. Инициатива была выдвинута Германией в прошлом месяце.

Страны НАТО рассматривают возможность нового обязательства по военному финансированию Украины на сумму в 70 миллиардов евро. Инициатива была выдвинута Германией в прошлом месяце. По информации двух дипломатов, 30 миллиардов евро предполагается направить из ранее одобренного кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро, тогда как оставшиеся 40 будут предоставлены в рамках двусторонних договоренностей.

Кроме того, в альянсе намерены повысить прозрачность механизмов финансирования Киева. Это связано с жалобами ряда государств на то, что их вклад в поддержку Украины оказывается непропорционально высоким по сравнению с другими участниками блока. Ранее стало известно, что в Евросоюзе задумались об остановке финансирования Киева. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в государствах альянса.

В предстоящем саммите Североатлантического альянса в Анкаре, который запланирован на следующий месяц, может быть объявлено о новой инициативе по военному финансированию Украины. Этот шаг может стать ответом на опасения ряда государств НАТО по поводу непропорционального распределения финансовой нагрузки на поддержку Украины. В настоящее время обсуждается возможность направления дополнительных средств в размере 70 миллиардов евро для военной поддержки Украины. Это решение может быть принято на предстоящем саммите НАТО в Анкаре, который состоится в следующем месяце.

Германия выдвинула эту инициативу в прошлом месяце. По информации дипломатов, 30 миллиардов евро будут направлены из ранее одобренного кредита в размере 90 миллиардов евро, а оставшиеся 40 миллиардов будут предоставлены в рамках двусторонних договоренностей. Кроме того, в альянсе намерены повысить прозрачность механизмов финансирования Киева, чтобы решить проблемы, связанные с непропорциональным распределением финансовой нагрузки на поддержку Украины. Ранее сообщалось, что в Евросоюзе рассматривали возможность остановки финансирования Киева, что вызвало обеспокоенность среди дипломатов и политиков.

В настоящее время обсуждается возможность направления дополнительных средств в размере 70 миллиардов евро для военной поддержки Украины. Это решение может быть принято на предстоящем саммите НАТО в Анкаре, который состоится в следующем месяце. Германия выдвинула эту инициативу в прошлом месяце. По информации дипломатов, 30 миллиардов евро будут направлены из ранее одобренного кредита в размере 90 миллиардов евро, а оставшиеся 40 миллиардов будут предоставлены в рамках двусторонних договоренностей

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НАТО Украина Военная Помощь Финансирование Прозрачность

 

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