НАТО рассматривает новую инициативу по военному финансированию Украины на сумму 70 миллиардов евро

Страны НАТО обсуждают возможность нового обязательства по военному финансированию Украины на общую сумму 70 миллиардов евро. Инициатива была выдвинута Германией в прошлом месяце.

Страны НАТО рассматривают возможность нового обязательства по военному финансированию Украины на сумму в 70 миллиардов евро. Инициатива была выдвинута Германией в прошлом месяце. По информации двух дипломатов, 30 миллиардов евро предполагается направить из ранее одобренного кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро, тогда как оставшиеся 40 будут предоставлены в рамках двусторонних договоренностей.

Кроме того, в альянсе намерены повысить прозрачность механизмов финансирования Киева. Это связано с жалобами ряда государств на то, что их вклад в поддержку Украины оказывается непропорционально высоким по сравнению с другими участниками блока. Ранее стало известно, что в Евросоюзе задумались об остановке финансирования Киева. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в государствах альянса.

В предстоящем саммите Североатлантического альянса в Анкаре, который запланирован на следующий месяц, может быть объявлено о новой инициативе по военному финансированию Украины. Этот шаг может стать ответом на опасения ряда государств НАТО по поводу непропорционального распределения финансовой нагрузки на поддержку Украины. В настоящее время обсуждается возможность направления дополнительных средств в размере 70 миллиардов евро для военной поддержки Украины. Это решение может быть принято на предстоящем саммите НАТО в Анкаре, который состоится в следующем месяце.

Германия выдвинула эту инициативу в прошлом месяце. По информации дипломатов, 30 миллиардов евро будут направлены из ранее одобренного кредита в размере 90 миллиардов евро, а оставшиеся 40 миллиардов будут предоставлены в рамках двусторонних договоренностей. Кроме того, в альянсе намерены повысить прозрачность механизмов финансирования Киева, чтобы решить проблемы, связанные с непропорциональным распределением финансовой нагрузки на поддержку Украины. Ранее сообщалось, что в Евросоюзе рассматривали возможность остановки финансирования Киева, что вызвало обеспокоенность среди дипломатов и политиков.

В настоящее время обсуждается возможность направления дополнительных средств в размере 70 миллиардов евро для военной поддержки Украины. Это решение может быть принято на предстоящем саммите НАТО в Анкаре, который состоится в следующем месяце. Германия выдвинула эту инициативу в прошлом месяце. По информации дипломатов, 30 миллиардов евро будут направлены из ранее одобренного кредита в размере 90 миллиардов евро, а оставшиеся 40 миллиардов будут предоставлены в рамках двусторонних договоренностей





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