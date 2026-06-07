Альянс начинает двухнедельные авиационные учения, включающие более 150 самолетов и отработку ПВО, на территории Финляндии и Норвегии. Россия критикует усиление военной активности у своих границ.

НАТО начинает масштабные учения ВВС под названием Ramstein Flag 2026 (RAFL26), которые пройдут с 8 по 19 июня на территории нескольких стран, включая граничащие с Россией Финляндию и Норвегию.

В учениях примут участие представители 19 государств, что подчёркивает широкий международный охват и значимость данных мероприятий для альянса. Основной акцент сделан на совместную отработку тактики и взаимодействие авиационных подразделений. Будет задействовано более 150 самолётов, которые планируют совершать около 150 вылетов ежедневно, что демонстрирует высокую интенсивность тренировочного процесса. Среди участников - самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry, что указывает на важность задач по воздушному контролю и командованию.

Также в рамках учений планируется тренировка применения средств противовоздушной обороны (ПВО), что отражает актуальные вызовы современной воздушной среды. Эти учения проводятся уже в третий раз, что свидетельствует об их институционализации в календаре оперативной подготовки НАТО. Выбор локаций, включая северные страны Финляндию и Норвегию, имеет стратегическое значение, поскольку эти государства стали недавними членами альянса и располагают обширными границами с Россией. Такое географическое распределение позволяет отрабатывать действия в различных климатических и географических условиях, особенно в-Arctic регионе, где растёт военная активность.

Участие 19 стран, включая как европейские, так и североамериканские государства, подчёркивает трансatlantic solidarity и общую приверженность коллективной обороне согласно статье 5 устава НАТО. Российская сторона ранее выражала озабоченность в связи с наращиванием военной активности НАТО у западных границ. В заявлении МИД РФ подчёркивалось, что Москва остаётся открытой к диалогу с альянсом, но исключительно на равноправной основе и при условии отказа Запада от политики милитаризации Европы.

В Кремле рассматривают такие масштабные учения как элемент политики сдерживания, которая противоречит декларируемым принципам безопасности и может привести к эскалации напряжённости. Тем не менее, НАТО позиционирует данные мероприятия как сугубо оборонительные и направленные на поддержание готовности сил в условиях сложной геополитической обстановки. Таким образом, учения Ramstein Flag 2026 становятся очередным этапом в противоречивом диалоге между Россией и альянсом, где каждая сторона укрепляет свои позиции и демонстрирует военную мощь





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НАТО Учения Ramstein Flag Авиационные Учения Финляндия Норвегия ПВО Россия Военная Активность

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