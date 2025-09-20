Доцент РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров рассказал о полезных свойствах мёда как природного иммуномодулятора и дал рекомендации по его правильному употреблению. Эксперт подчеркнул важность соблюдения температурного режима при добавлении мёда в напитки и указал на способы максимального использования его целебных свойств.

Одним из наиболее известных и широко доступных природных иммуномодулятор ов является мёд . Его ценность для поддержания здоровья человека признается уже многие столетия. В мёд е содержатся множество полезных веществ, которые положительно влияют на общее состояние организма и помогают ему справляться с различными вызовами. Однако, чтобы максимально использовать полезные свойства мёд а, необходимо знать некоторые правила его употребления.

Доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров подчеркивает важность правильного использования мёда, чтобы не только сохранить его целебные качества, но и избежать негативного влияния на организм. В первую очередь, следует помнить о температуре жидкости, в которую добавляется мёд. Рекомендуется добавлять мёд в тёплый чай или молоко, но при этом температура жидкости не должна превышать 40 градусов по Цельсию. При более высокой температуре мёд теряет свои полезные свойства, а при нагревании до 42 градусов и выше может даже выделять вредные вещества, такие как оксиметилфурфурол, который образуется в результате разложения фруктозы. Оптимальный способ употребления мёда — это его употребление в чистом виде, не более 1-2 чайных ложек в день, или же в составе холодных десертов. Мёд отлично сочетается с другими полезными продуктами, такими как лимон и имбирь. Смесь мёда, лимона и имбиря может стать отличным перекусом, способствующим укреплению иммунитета. Существует множество рецептов с мёдом, которые помогут разнообразить рацион и получить максимум пользы от этого уникального продукта. Важно помнить, что из-за содержания быстрых углеводов рекомендуется употреблять мёд в первой половине дня, чтобы избежать набора лишних килограммов. Таким образом, правильное употребление мёда, с соблюдением температурного режима и рекомендаций по количеству, может стать эффективным способом поддержки иммунитета и общего здоровья организма





RT на русском / 🏆 17. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Мёд Иммунитет Здоровье Питание Иммуномодулятор

Россия Последние новости, Россия Последние новости