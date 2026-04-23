Мэр Москвы наградил сотрудников Мосводоканала за вклад в обеспечение водоснабжения столицы

4/23/2026 5:28 AM
Сергей Собянин вручил награды сотрудникам Мосводоканала, подчеркнув важность их работы для миллионов москвичей. Особое внимание было уделено династиям работников и молодым специалистам.

Мэр Москвы Сергей Собянин провел торжественную церемонию награждения сотрудников Мосводоканал а, подчеркнув их неоценимый вклад в обеспечение жизнедеятельности столицы. На предприятии, численность которого составляет 15 тысяч человек, работают настоящие профессионалы, от самоотверженного труда которых напрямую зависит комфорт и благополучие 15 миллионов москвичей.

Собянин выразил глубокую признательность всем сотрудникам Мосводоканала за их преданность делу, высокий уровень ответственности и неустанное стремление к совершенствованию. Особое внимание было уделено сотрудникам аварийно-восстановительных служб, чья работа зачастую проходит в сложных и экстремальных условиях, требуя не только высокой квалификации, но и мужества и самоотверженности. В ходе церемонии мэр отметил примеры многолетней династической преемственности в Мосводоканале, которые являются ярким свидетельством приверженности сотрудников предприятию и гордости за свою профессию.

Так, семья Рожковых, чей общий трудовой стаж составляет впечатляющие 174 года, стала символом верности традициям и преданности делу. Глава семьи, Сергей Рожков, механик по выпуску автотранспорта, трудится в Мосводоканале с 1983 года. Его супруга, Людмила Рожкова, посвятила предприятию 35 лет своей жизни, а их дети – сын и дочь – продолжают дело родителей, работая в Мосводоканале уже 18 лет. Не менее трогательным примером является семья Кирилловых, все члены которой работают в одном подразделении – на Люберецких очистных сооружениях.

Эти истории демонстрируют не только профессиональную гордость, но и крепкие семейные ценности, которые передаются из поколения в поколение. Собянин подчеркнул, что Мосводоканал ценит и поддерживает такие традиции, создавая благоприятные условия для работы и развития сотрудников и их детей. Мосводоканал активно привлекает молодые кадры, предоставляя им возможности для профессионального роста и самореализации. Александр Любимов, молодой специалист, работающий в коллективе всего шесть лет, уже успел проявить себя как высококвалифицированный и ответственный сотрудник.

Он принимал участие в пусконаладочных работах в различных регионах страны, а также оказывал помощь коллегам в Донецкой и Луганской Народных Республиках, обследуя и восстанавливая важные узлы водоснабжения. Этот пример демонстрирует готовность Мосводоканала оказывать поддержку и содействие регионам, нуждающимся в помощи. Сергей Собянин отметил, что сочетание верности традициям и постоянного развития позволяет Мосводоканалу оставаться одним из лучших предприятий страны, обеспечивая надежное и качественное водоснабжение миллионов москвичей.

Он подчеркнул, что работа Мосводоканала имеет стратегическое значение для столицы и выразил уверенность в том, что предприятие и в дальнейшем будет успешно решать поставленные задачи, внедряя инновационные технологии и повышая уровень квалификации своих сотрудников. Награждение сотрудников Мосводоканала стало не только знаком признания их заслуг, но и символом благодарности всему коллективу за их ежедневный труд, направленный на обеспечение комфортной жизни москвичей

