Мэр Москвы Сергей Собянин: рост высокотехнологичных секторов, достижение технологического суверенитета и лидерства, формирование благоприятного инвестклимата для развития предприятий и производства

Сергей Собянин, выступая в качестве мэра столицы, поделился планами по развитию экономики Москвы. По его словам, в прошлом году выручка компаний выросла почти на 25%, а доход бюджета благодаря предприятиям обрабатывающей промышленности достиг 338 миллиардов рублей. Мэр сообщил о планах создания высокотехнологичной промышленной инфраструктуры, достижении технологического суверенитета и лидерства, а также о формировании благоприятного инвестклимата для улучшения существующих производств и создания новых. В рамках этих планов он также планирует достичь доли высокотехнологичных секторов в 38% к 2025 году и довести до 850 тыс. количество работающих в столичных производственных предприятиях к 2025 году.

В Москве насчитывается более 4,6 тыс. предприятий и около 755 тыс. сотрудников. Сергей Собянин сообщил об этом, выступая в качестве мэра столицы. По его словам, в прошлом году выручка организаций выросла почти на 25% и достигла 5,1 трлн руб.

Столичный бюджет получил от предприятий обрабатывающей промышленности около 338 млрд руб. налогов. Глава города планирует продолжать работу над созданием высокотехнологичной промышленной инфраструктуры, достижением технологического суверенитета и лидерства, а также формированием благоприятного инвестклимата для развития существующих предприятий и создания новых. Собянин обратил внимание, что основной тренд развития столичной промышленности последних лет - рост высокотехнологичных секторов. Так, доля этих секторов в общей выручке предприятий достигала 38% к 2025 году.

К 2030 году половина всего, что производит Москва, будет напрямую связана с инновациями и передовыми технологиями. Реализуется прогноз об увеличении числа сотрудников до 850 тыс. , а объемах инвестиций в обрабатывающую промышленность почти вдвое

