Мэрилин Монро была не только известной кинозвездой, но и ценителем классической литературы, обладателем высокой интеллектуальной способностью и независимой кинозвездой. Она основала собственную компанию и боролась за более качественные сценарии и уважительное отношение к себе как к профессиональной актрисе.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Образ «глупой блондинки» стал главным штампом, который Голливуд закрепил за Мэрилин Монро ещё в начале карьеры, когда она по требованию студии перекрасила каштановые волосы в блонд.

Продюсеры быстро поняли, что зрители охотно реагируют на сочетание яркой внешности, мягкого голоса и наивного поведения героинь. Однако в реальной жизни Монро резко отличалась от персонажей вроде Душечки или девушки из фильма «Как выйти замуж за миллионера». Хотя в этих лентах она продемонстрировала яркий комедийный дар — пожалуй, самое сложное амплуа. Многие современники актрисы отмечали её наблюдательность, хорошую память и постоянное стремление к самообразованию.

Особое внимание она уделяла актёрскому мастерству. В начале 1950-х годов, уже будучи кинозвездой, она решила серьёзно заняться профессиональным обучением. Актриса переехала в Нью-Йорк и поступила в знаменитую Actors Studio, где занималась под руководством Ли Страсберга — одного из главных представителей системы Станиславского в США. Для голливудской знаменитости такого масштаба это было необычным шагом: большинство актёров её уровня уже не считали необходимым продолжать обучение.

Коллеги по Actors Studio вспоминали, что Монро относилась к занятиям крайне ответственно. Она могла часами репетировать сцены, анализировать мотивацию персонажей и обсуждать психологию героев. При этом сама актриса часто страдала от неуверенности в себе и болезненно реагировала на критику. Распространённый миф о низком интеллекте Монро поддерживался не только киностудиями, но и средствами массовой информации.

Журналисты нередко задавали ей провокационные вопросы, ожидая услышать примитивные ответы. Однако актриса часто демонстрировала тонкое чувство юмора и умение иронизировать. Так, когда один из журналистов обозвал её наряд вульгарным и заявил, что даже мешок из-под картошки смотрелся бы на ней лучше, Мэрилин не стала устраивать скандал. Она организовала знаменитую фотосессию в картофельном мешке — где выглядела, как всегда, потрясающе.

Мечта сыграть Грушеньку из «Братьев Карамазовых» В личной библиотеке актрисы находилось более четырёхсот книг. После смерти Монро исследователи обнаружили среди них произведения классической литературы, философские труды, книги по психологии, драматургии и истории искусства. Особое место в её коллекции занимали произведения Фёдора Достоевского. Актриса неоднократно упоминала, что восхищается глубиной русской литературы и тем, как авторы раскрывают внутренний мир человека.

Мечтой Мэрилин было сыграть Грушеньку из «Братьев Карамазовых». Актрису привлекала сложность этого образа, сочетание чувственности, внутренней силы и эмоциональной трагедии. Создание собственной компании сопровождалось конфликтом с киностудией 20th Century Fox. Руководство студии считало поведение актрисы проявлением неблагодарности и даже временно отстранило её от работы.

Однако Монро добивалась более качественных сценариев, увеличения гонораров и уважительного отношения к себе как к профессиональной актрисе. В результате студия была вынуждена пойти на уступки и подписать с ней новый контрак





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Мэрилин Монро Актриса Интеллектуал Независимая Кинозвезда Основание Собственной Компании Борьба За Более Качественные Сценарии Неблагодарность Киностудий Увеличение Гонораров Уважительное Отношение К Себе Как К Профессион Классическая Литература Фёдор Достоевский Грушечка Из «Братьев Карамазовых

United States Latest News, United States Headlines