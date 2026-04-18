Мурад Чопанов принес России золото чемпионата Европы по дзюдо под национальным флагом

Российский дзюдоист Мурад Чопанов завоевал золотую медаль чемпионата Европы 2026 года в Тбилиси, выступив под флагом и с гимном России. Это стало возможным благодаря решению IJF о снятии ограничений. Победа посвящена пострадавшим от наводнения в Дагестане.

Мурад Чопанов вписал свое имя в историю, завоевав золотую медаль чемпионата Европы 2026 года по дзюдо . Это триумфальное выступление, прошедшее в Тбилиси в середине апреля, ознаменовалось не только спорт ивным успехом, но и возвращением национальной символики: звучал гимн России и был поднят её флаг.

Это стало возможным благодаря решению Международной федерации дзюдо (IJF), которая, став первой из спортивных организаций, отказалась от практики нейтрального статуса и сняла все ограничения на участие российских спортсменов под национальными цветами ещё осенью 2025 года. Такое решение стало долгожданным событием для многих российских атлетов, в том числе и для Мурада Чопанова, который продемонстрировал выдающуюся силу духа и мастерство в весовой категории до 66 кг. В напряженном финальном поединке он одержал победу над сильным соперником из Финляндии, бронзовым призёром чемпионата мира 2024 года Луукасом Саху. Решающий балл был заработан в дополнительное время, что добавило драматизма схватке. Для Чопанова эта победа стала особенной, ведь она позволила ему услышать гимн своей страны и увидеть поднятый флаг. В своем интервью пресс-службе Федерации дзюдо России, Мурад выразил глубокую благодарность своей федерации за настойчивость в решении этого вопроса, отметив, что Россия стала первопроходцем в борьбе за право выступать с национальной символикой, и выразил надежду, что их пример вдохновит другие федерации. Важно отметить, что ещё в 2025 году сборная Беларуси уже выступала на чемпионате мира по дзюдо с флагом и гимном, что предвещало возможное возвращение российских спортсменов к полноценному участию в международных соревнованиях. Мураду Чопанову 27 лет, он родом из Дагестана. В преддверии его триумфа, родной регион переживал трагические события, связанные с разрушительным наводнением, которое принесло горе и страдания многим его соотечественникам. В связи с этим, золотая медаль чемпионата Европы стала не просто спортивным достижением, но и символом поддержки и надежды для всех жителей Дагестана. Сам спортсмен поделился своими эмоциями перед решающей схваткой: "Когда вышел в финал, подумал, что эту схватку не отдам, что бы ни было. Готов был умереть на татами". Он также отметил, что его физическое состояние улучшалось с каждой проведённой схваткой, позволяя ему полностью сконцентрироваться на цели. "Я ехал в Грузию выигрывать золото и хотел бы посвятить победу народу родного Дагестана, где недавно случилось наводнение. Даже если эта медаль хоть немного поднимет людям настроение – для меня это важно", – подчеркнул Мурад, демонстрируя глубокую связь с его народом и желание принести им радость в трудные времена. Несмотря на то, что на данный момент в активе российской сборной в Тбилиси одна золотая медаль, спортивный уровень других российских дзюдоистов также был на высоте. В весовой категории до 48 кг в финале выступала Сабина Гилязова, которая, к сожалению, уступила в решающей схватке действующей олимпийской чемпионке 2024 года Ширин Букли из Франции. В этой же весовой категории бронзовую медаль завоевала Марина Воробьёва, одержав уверенную победу над Евой Перес Солер из Испании. Континентальное первенство ещё продолжается, и впереди ещё два насыщенных соревновательных дня. Значительная часть российской команды, включая опытного Тамерлана Башаева, ещё не вышла на татами, что дает основания полагать, что российские спортсмены смогут пополнить свою копилку наград и продемонстрировать высокий уровень отечественной школы дзюдо. Эта неделя в Тбилиси обещает быть по-настоящему "огненной" и яркой, полной напряженных поединков и зрелищных моментов, а возвращение флага и гимна России на международной арене станет значимым событием для всего спортивного сообщества страны





IJF о дисквалификации Майдова: «Спортсмен был предупрежден, что его поведение противоречит правилам. Мы не запрещаем религиозные жесты за пределами игрового поля»IJF подтвердила дисквалификацию серба Неманьи Майдова за религиозный жест

IJF: Дисквалификация Майдова обусловлена неоднократными нарушениями правилМеждународная федерация дзюдо (IJF) раскрыла причины дисквалификации сербского спортсмена Неманьи Майдова на Олимпийских играх в Париже.

⚡ Международная федерация дзюдо вернула россиянам право выступать на турнирах с национальным флагом и гимномМеждународная федерация дзюдо ( IJF ) вернула российским спортсменам право выступать на турнирах с флагом и гимном России.

