Мужчины в отдаленных регионах чаще страдают от высокого верхнего давления, чем жители Москвы

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, биолог Анча Баранова, объяснила, что разница обусловлена не генетическими особенностями, а нежеланием мужчин в регионах принимать лекарственные препараты. Москвичи же более ответственно относятся к лечению и чаще следуют назначениям врачей.

Москва, 14 мая - АиФ-Москва. Мужчины в отдаленных от Москвы регионах чаще страдают от высокого верхнего давления, чем жители столицы. Об этом "Ленте.ру" рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, биолог Анча Баранова.

Эксперт пояснила, что разница обусловлена не генетическими особенностями, а нежеланием мужчин в регионах принимать лекарственные препараты. При этом москвичи более ответственно относятся к лечению и чаще следуют назначениям врачей. По словам Барановой, если рассмотреть мужчин с верхним давлением 150 и выше, то в Хабаровском крае их доля превышает московские показатели.

Биолог предположила, что причина кроется в разной модели поведения: мужчины в дальних регионах избегают приема таблеток, а жители столицы более внимательны к своему здоровью и регулярнее принимают лекарства, что и объясняет различия в показателях артериального давления. Ранее кардиолог Юлия Юферева назвала 5 простых шагов, сохраняющих здоровье сердца.





