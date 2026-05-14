Head Topics

Мужчины в отдаленных регионах чаще страдают от высокого верхнего давления, чем жители Москвы

Здоровье News

Мужчины в отдаленных регионах чаще страдают от высокого верхнего давления, чем жители Москвы
Высокое Верхнее ДавлениеМедицинские ПрепаратыМедицинские Назначения
📆5/14/2026 5:53 PM
📰aifonline
39 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 68%

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, биолог Анча Баранова, объяснила, что разница обусловлена не генетическими особенностями, а нежеланием мужчин в регионах принимать лекарственные препараты. Москвичи же более ответственно относятся к лечению и чаще следуют назначениям врачей.

Москва, 14 мая - АиФ-Москва. Мужчины в отдаленных от Москвы регионах чаще страдают от высокого верхнего давления, чем жители столицы. Об этом "Ленте.ру" рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, биолог Анча Баранова.

Эксперт пояснила, что разница обусловлена не генетическими особенностями, а нежеланием мужчин в регионах принимать лекарственные препараты. При этом москвичи более ответственно относятся к лечению и чаще следуют назначениям врачей. По словам Барановой, если рассмотреть мужчин с верхним давлением 150 и выше, то в Хабаровском крае их доля превышает московские показатели.

Биолог предположила, что причина кроется в разной модели поведения: мужчины в дальних регионах избегают приема таблеток, а жители столицы более внимательны к своему здоровью и регулярнее принимают лекарства, что и объясняет различия в показателях артериального давления. Ранее кардиолог Юлия Юферева назвала 5 простых шагов, сохраняющих здоровье сердца. Оцените материал Здоровь

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Высокое Верхнее Давление Медицинские Препараты Медицинские Назначения Медицинские Шаги Медицинские Исследования Медицинские Проблемы Медицинские Исследования Медицинские Проблемы Медицинские Исследования Медицинские Проблемы

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-14 20:53:40