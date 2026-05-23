Мошенники под прикрытием коммунальных служб вымогают деньги парням за воду и электроэнергию
📆5/23/2026 5:14 AM
Александр Аксененко, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, предупредил людей о мошеннических действиях мошенников, которые используют период отключения горячей воды для сбора персональных данных или взлома банковских сервисов. Также он напомнил, что ни УК, ни ресурсоснабжающие организации не собирают деньги через объявления в подъездах, чаты или ссылки в сообщениях.

Мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды, сообщает Александр Аксененко, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Такие ссылки часто ведут на фишинговые сайты, через которые злоумышленники получают доступ к персональным данным или банковским сервисам граждан. Также появились фейковые объявления и сообщения якобы от коммунальных служб с «новыми графиками отключений» и «срочной проверкой счётчиков». Мошенники могут приходить под видом сотрудников ЖКХ и навязывать платные услуги или замену оборудования. Ни управляющие компании, ни ресурсоснабжающие организации не собирают деньги через объявления в подъездах, чаты или ссылки в сообщениях.

Проверять любую информацию рекомендуется только через официальные ресурсы УК, администрации города, ГИС ЖКХ или по телефонам диспетчерских служб

