Мошенники используют видеоконференции для обмана: пенсионер потерял 4 млн рублей

В Москве 88-летний пенсионер стал жертвой аферистов, которые под видом правоохранителей убедили его снять все накопления и передать курьеру. Прокуратура предупреждает о новой схеме с электронными письмами.

Мошенники разработали новую схему обмана, используя поддельные видеоконференции. Злоумышленники отправляют электронные письма с приглашением на онлайн-встречу, где под видом сотрудников правоохранительных органов убеждают жертв снять все деньги и передать их так называемому курьеру.

В прокуратуре Москвы сообщили, что от действий аферистов пострадал 88-летний пенсионер. Ему пришло письмо с ссылкой на видеоконференцию, где лжеправоохранитель заявил, что со счёта пожилого человека якобы совершён перевод на финансирование преступной деятельности. Под предлогом защиты средств мошенник убедил мужчину снять все накопления - более 4 миллионов рублей - и передать наличные вымышленному внештатному сотруднику. После передачи денег связь прервалась, и пенсионер понял, что стал жертвой обмана.

В прокуратуре напомнили, что настоящие сотрудники полиции и других ведомств никогда не требуют переводить деньги или передавать их через третьих лиц. Подобные звонки или сообщения от якобы силовиков - верный признак мошенничества. Важно не открывать подозрительные вложения, не переходить по ссылкам из незнакомых писем и не перезванивать по номерам, присланным по электронной почте или в мессенджерах. Эксперты отмечают, что в последнее время аферисты всё чаще используют технологии видеосвязи для придания правдоподобия своим легендам.

Они могут создавать поддельные страницы известных сервисов или взламывать аккаунты реальных людей. Жертвами становятся не только пожилые, но и люди среднего возраста, доверчиво относящиеся к электронным коммуникациям. Специалисты рекомендуют установить на телефон и компьютер антивирусные программы, регулярно обновлять их и проверять подлинность любых неожиданных сообщений от официальных структур. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, немедленно обращайтесь в полицию и блокируйте счета.

Прокуратура Москвы призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников. Помните: ни один государственный орган не будет требовать от вас снятия наличных или передачи денег курьеру. В случае сомнений лучше самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру. Финансовые потери от действий мошенников в России исчисляются миллиардами рублей ежегодно.

Только за прошлый год ущерб превысил 150 миллиардов. Большая часть этих средств приходится на доверчивых пенсионеров, которые становятся лёгкой добычей из-за недостаточной осведомлённости о методах обмана. В связи с этим правоохранительные органы усиливают профилактическую работу: распространяют памятки, проводят беседы в домах престарелых и через СМИ. Однако главная защита - это внимательность самих граждан.

Не поддавайтесь на давление и угрозы, проверяйте любую информацию, прежде чем совершать финансовые операции





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