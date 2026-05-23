Мошенники используют фейковые сообщения для обмана из-под крана

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предупредил о мошеннических схемах, связанных с получением денежных средств от граждан в период отключения горячей воды. Он отметил, что злоумышленники используют фейковые сообщения, якобы присланные коммунальными службами, с предложением перейти по ссылке для уточнения графика отключений воды или «срочной проверки счетчиков». Аферисты используют тему летних отключений воды для обмана из-под крана, предлагая пользователям перейти по ссылке якобы от имени управляющих компаний или городских сервисов ЖКХ, где можно уточнить график отключения воды. Там от них требуют ввести логин и пароль от аккаунта на «Госуслугах». Чтобы обезопасить себя, нужно проверять любую информацию только через официальные ресурсы УК, администрации города, ГИС ЖКХ или по телефонам диспетчерских служб.

Мошенники в период отключения горячей воды используют фейковые сообщения , якобы присланные коммунальными службами, с предложением перейти по ссылке для уточнения графика отключений воды или «срочной проверки счетчиков».

Александр Аксененко, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, предупредил об этом 23 мая. Он отметил, что такие ссылки ведут на фишинговые сайты, где злоумышленники получают доступ к персональным данным и банковским сервисам граждан. Чтобы обезопасить себя, нужно проверять любую информацию только через официальные ресурсы УК, администрации города, ГИС ЖКХ или по телефонам диспетчерских служб.

Для безопасности граждан необходима подробная информационная работа с населением, чтобы люди заранее официально уведомлены о сроках отключения и подачи воды, а также понимают, куда они могут обратиться в случае нарушений. Правоохранительные органы обязаны оперативно реагировать на появление мошеннических схем в такой чувствительной для граждан сфере.

Обман из-под крана: как мошенники используют тему летних отключений воды Злоумышленники пользуются интересом россиян к графикам от сотрудников ЖКХ О подобной схеме аферистов сообщал 17 мая и заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. Он отметил, что пользователям предлагается перейти по ссылке якобы от имени управляющих компаний или городских сервисов ЖКХ, где можно уточнить график отключения воды, на самом же деле человек попадает на фишинговый сайт, имитирующий официальный портал.

Там от него требуют ввести логин и пароль от аккаунта на «Госуслугах». Шейкин отметил, что аферисты стали качественнее оформлять поддельные страницы, используя копии реальных ресурсов и похожие адреса





