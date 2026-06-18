Мошенники могут сгенерировать голос человека из звонков и использовать его для обхода осторожности

Главный редактор аналитического издания Runet предупредил, что мошенники могут собрать образец голоса человека из звонков, голосовых сообщений, интервью, видео, рабочих созвонов и потом сгенерировать почти любую фразу от его имени. Специалист также посоветовал, что любое необычное распоряжение, особенно про деньги, документы и доступы, должно подтверждаться через независимый канал.

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT предупредил, что мошенники могут собрать образец голос а человека из звонков, голос овых сообщений, интервью , видео , рабочих созвонов и потом сгенерировать почти любую фразу от его имени.

Для обычного человека это означает следующее: даже если вы никогда не говорили мошенникам «да», «согласен» или «подтверждаю», это уже не гарантирует безопасность. Если у злоумышленников есть несколько минут качественной записи вашего голоса, современные системы могут сгенерировать новые фразы, которых вы никогда не произносили. Еще одна проблема в том, что мошенники могут использовать такой голос для обхода естественной осторожности. Например, поддельный голос может специально сказать: «Не перезванивай, я сейчас на совещании», «Все уже согласовано» и так далее, привёл примеры он.

Самое важное правило для пользователей, сотрудников и компаний, добавил он, звучит просто: любое необычное распоряжение, особенно про деньги, документы и доступы, должно подтверждаться через независимый канал. Не в том же чате, откуда пришло сообщение, а через заранее известный номер, корпоративную почту, рабочий мессенджер, секретаря, бухгалтерию или другого ответственного человека. Опасными признаками почти всегда становятся срочность, секретность и обход обычной процедуры.

Если «руководитель» требует срочно перевести деньги или отправить документы, запрещает перезванивать и давит авторитетом, то такая ситуация должна восприниматься как потенциальная атака, даже если голос звучит очень похоже. Способствует формированию сбалансированной архитектуры безопасности: Путин — о диалоге России и АСЕАН, Пинк Неймару после возвращения, флирт Возиньи с россиянкой и отказ Парти в визе Канады: что обсуждают на ЧМ по футбол





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