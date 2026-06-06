Мошенничество в Москве: Аферисты используют новую схему обмана через видеоконференции, пенсионер потерял более 4 млн рублей

В Москве аферисты начали использовать новую схему обмана через электронные письма со ссылками на якобы видеоконференции. Они отправляют письма с предложением подключиться к видеоконференции и представляют себя правоохранителями. Затем они убеждают пенсионеров действовать по инструкциям и снять все накопления. После этого они предлагают передавать деньги «внештатному сотруднику», обещая последующий возврат средств с процентами. В результате несколько операций по снятию наличных привели к ущербу, превышающему 4 млн рублей, после чего деньги были переданы курьерам. Прокуратура Москвы уточнила, что расследование обстоятельств хищения находится на контроле Гагаринской межрайонной прокуратуры.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииВ Москве аферисты начали использовать новую схему обмана через электронные письма со ссылками на якобы видеоконференции .

В результате один из пенсионеров потерял более 4 млн рублей. Об этомНеобычная схема мошенничества была зафиксирована в столице, где злоумышленники отправили 88-летнему мужчине письмо с предложением подключиться к видеоконференции. После перехода по ссылке пенсионер увидел на экране человека в форме, который представился правоохранителем и сообщил о якобы совершённом от его имени переводе на финансирование преступной деятельности. Под предлогом «помощи следствию» лжесотрудник убедил мужчину действовать по инструкциям и снять все накопления.

Далее пенсионеру предложили передавать деньги «внештатному сотруднику», обещая последующий возврат средств с процентами. В результате несколько операций по снятию наличных привели к ущербу, превышающему 4 млн рублей, после чего деньги были переданы курьерам. Прокуратура Москвы уточнила, что расследование обстоятельств хищения находится на контроле Гагаринской межрайонной прокуратуры. Отдельно ведомство напомнило, что настоящие правоохранительные органы не требуют переводить или передавать деньги, а также не просят снимать сбережения по телефону или через интернет.

Особое внимание стоит уделить проверке истории входов в учётную запись и выявлению подозрительной активности





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