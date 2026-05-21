Мошенники обманывают туристов, предлагая 'стыковочные' билеты на отпуск

Мошенники используют новую схему обмана туристов, звоня по телефону и представляясь от имени авиакомпаний или отелей. Они сообщают о якобы возникших проблемах с поездкой и предлагают срочно оформить 'стыковочный' билет через них, чтобы не потерять отпуск. Стоимость такого билета может достигать 50–100% цены всего тура. Проверять информацию рекомендуется только через официальные каналы авиакомпании, туроператора или отеля. Помимо этого, следует проверить статус рейса на сайте или в приложении авиакомпании и уточнить информацию у туроператора и в отеле только по номерам с официальных сайтов.

"Москва, 21 мая - АиФ-Москва. Перед сезоном отпуск ов мошенники начали использовать новую схему обмана туристов. Злоумышленники звонят россиянам от имени 'Турпомощи', авиакомпаний или отелей и сообщают о якобы возникших проблемах с поездкой.

Об этом предупредили в МВД РФ. Чаще всего аферисты рассказывают о 'вспышке ротавируса', политических волнениях или отмене рейса. После этого они предлагают срочно оформить 'стыковочный' билет через них, чтобы не потерять отпуск. Стоимость такого билета может достигать 50–100% цены всего тура.

Проверять информацию рекомендуется только через официальные каналы авиакомпании, туроператора или отеля. Помимо этого, следует проверить статус рейса на сайте или в приложении авиакомпании и уточнить информацию у туроператора и в отеле только по номерам с официальных сайтов. Среди главных признаков мошенничества — давление, требования срочно перевести деньги и просьбы оплатить услуги на карту физического лица. Перед поездкой специалисты советуют сохранить номер брони, контакты перевозчика и установить официальные приложения авиакомпаний и отелей.

Ранее эксперты рассказали, по каким признакам можно определить поддельный сайт и избежать уловок интернет-мошенников. Оцените материал Обществобронирование отелеймошенникиотпуск





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Мошенники Отпуск Авиакомпании Отели Поддельный Сайт Поддельный Билет Поддельный Номер Брони

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Врач назвал нормальное количество выпадающих за день волосВ день у человека может выпадать 50-100 волос, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Григорий Флакс.

Read more »

Трамп предложил странам НАТО ввести пошлины против КитаяТрамп призвал страны НАТО ввести пошлины против Китая на уровне 50-100%

Read more »

Поиск оперативно. Абоненты смогут согласиться на передачу геоданныхТочность определения будет зависеть от местности и составлять 50-100 м в городе, 300-1000 м — на природе.

Read more »

Эксперт Сивков: сегодня только Россия обладает оружием Судного дняБоевая часть «Посейдона» по тротиловому эквиваленту может достигать 50–100 мегатонн, заявил эксперт.

Read more »

Эксперт Попцова: цены на платину вернутся к $1850 за унциюЭксперт Алина Попцова заявила, что общий потенциал роста цены на платину можно оценить в 50–100%.

Read more »

Карпин назвал топ-3 лучших футболистов за последние 50-100 летСоветский журналист и эксперт по футболу Дмитрий Карпин назвал в интервью топ-3 лучших футболистов за последние 50-100 лет: Марадона, Пеле и Месси.

Read more »