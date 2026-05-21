Head Topics

Мошенники обманывают туристов, предлагая 'стыковочные' билеты на отпуск

Общество News

Мошенники обманывают туристов, предлагая 'стыковочные' билеты на отпуск
МошенникиОтпускАвиакомпании
📆5/21/2026 4:52 AM
📰aifonline
53 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 48% · Publisher: 68%

Мошенники используют новую схему обмана туристов, звоня по телефону и представляясь от имени авиакомпаний или отелей. Они сообщают о якобы возникших проблемах с поездкой и предлагают срочно оформить 'стыковочный' билет через них, чтобы не потерять отпуск. Стоимость такого билета может достигать 50–100% цены всего тура. Проверять информацию рекомендуется только через официальные каналы авиакомпании, туроператора или отеля. Помимо этого, следует проверить статус рейса на сайте или в приложении авиакомпании и уточнить информацию у туроператора и в отеле только по номерам с официальных сайтов.

"Москва, 21 мая - АиФ-Москва. Перед сезоном отпуск ов мошенники начали использовать новую схему обмана туристов. Злоумышленники звонят россиянам от имени 'Турпомощи', авиакомпаний или отелей и сообщают о якобы возникших проблемах с поездкой.

Об этом предупредили в МВД РФ. Чаще всего аферисты рассказывают о 'вспышке ротавируса', политических волнениях или отмене рейса. После этого они предлагают срочно оформить 'стыковочный' билет через них, чтобы не потерять отпуск. Стоимость такого билета может достигать 50–100% цены всего тура.

Проверять информацию рекомендуется только через официальные каналы авиакомпании, туроператора или отеля. Помимо этого, следует проверить статус рейса на сайте или в приложении авиакомпании и уточнить информацию у туроператора и в отеле только по номерам с официальных сайтов. Среди главных признаков мошенничества — давление, требования срочно перевести деньги и просьбы оплатить услуги на карту физического лица. Перед поездкой специалисты советуют сохранить номер брони, контакты перевозчика и установить официальные приложения авиакомпаний и отелей.

Ранее эксперты рассказали, по каким признакам можно определить поддельный сайт и избежать уловок интернет-мошенников. Оцените материал Обществобронирование отелеймошенникиотпуск

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Мошенники Отпуск Авиакомпании Отели Поддельный Сайт Поддельный Билет Поддельный Номер Брони

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Врач назвал нормальное количество выпадающих за день волосВрач назвал нормальное количество выпадающих за день волосВ день у человека может выпадать 50-100 волос, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ Григорий Флакс.
Read more »

Трамп предложил странам НАТО ввести пошлины против КитаяТрамп предложил странам НАТО ввести пошлины против КитаяТрамп призвал страны НАТО ввести пошлины против Китая на уровне 50-100%
Read more »

Поиск оперативно. Абоненты смогут согласиться на передачу геоданныхПоиск оперативно. Абоненты смогут согласиться на передачу геоданныхТочность определения будет зависеть от местности и составлять 50-100 м в городе, 300-1000 м — на природе.
Read more »

Эксперт Сивков: сегодня только Россия обладает оружием Судного дняЭксперт Сивков: сегодня только Россия обладает оружием Судного дняБоевая часть «Посейдона» по тротиловому эквиваленту может достигать 50–100 мегатонн, заявил эксперт.
Read more »

Эксперт Попцова: цены на платину вернутся к $1850 за унциюЭксперт Попцова: цены на платину вернутся к $1850 за унциюЭксперт Алина Попцова заявила, что общий потенциал роста цены на платину можно оценить в 50–100%.
Read more »

Карпин назвал топ-3 лучших футболистов за последние 50-100 летКарпин назвал топ-3 лучших футболистов за последние 50-100 летСоветский журналист и эксперт по футболу Дмитрий Карпин назвал в интервью топ-3 лучших футболистов за последние 50-100 лет: Марадона, Пеле и Месси.
Read more »



Render Time: 2026-05-21 07:52:01