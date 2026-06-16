Мошенники активизировались в тематических соцсетях и мессенджерах

Управление МВД предупреждает о росте мошенничества через фишинговые ссылки в тематических чатах. Злоумышленники создают группы с ботами, чтобы войти в доверие к жертвам.

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области зафиксировало значительный рост числа случаев мошенничества через тематические каналы и чаты в социальных сетях и мессенджерах.

Злоумышленники создают сообщества, ориентированные на конкретные интересы потенциальных жертв: от рыбалки и кулинарии до инвестиций и криптовалют. Такие группы наполняются ботами, которые имитируют активное обсуждение, создавая иллюзию доверительного общения. Правоохранители подчеркивают, что эта схема использует так называемый эффект своего круга: люди склонны больше доверять участникам знакомого сообщества, чем случайным незнакомцам, и именно это доверие делают мишенью мошенники. После того как группа набирает достаточную аудиторию, преступники переходят к активной фазе атаки.

Жертве может прийти личное сообщение от одного из участников с текстом вроде Мы тебя видели на таком-то событии и приложенной ссылкой. Переход по ссылке ведет на фишинговую страницу, которая либо копирует интерфейс популярного сервиса или соцсети, либо автоматически загружает вредоносное программное обеспечение на устройство пользователя. В результате злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам, банковским данным или личной переписке. Особенно опасны такие схемы в контексте корпоративных чатов, где утечка информации может привести к серьезным последствиям.

Для защиты от подобных угроз МВД рекомендует соблюдать несколько простых правил. Во-первых, не переходить по неизвестным ссылкам, даже если они пришли от участника тематической группы. Во-вторых, критически оценивать активность в чате: наличие большого количества однотипных сообщений и отсутствие живого общения должно насторожить. В-третьих, ни в коем случае не делиться личной информацией и не вводить пароли на сайтах, вызывающих подозрение.

Также следует использовать двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение. Эксперты отмечают, что рост такого мошенничества связан с увеличением времени, проводимого пользователями в интернете, и недостаточной цифровой грамотностью населения. Ранее МВД России уже публиковало рекомендации по защите персональных данных в сети, акцентируя внимание на необходимости быть внимательными при переходе по ссылкам из непроверенных источников. В текущем году число преступлений с использованием информационных технологий продолжает расти, и правоохранители призывают граждан проявлять бдительность.

Если вы стали жертвой мошенников, необходимо немедленно обратиться в полицию и сообщить о случившемся. Только совместными усилиями можно противостоять этой угрозе и сделать интернет безопаснее для всех пользователей





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